God of War es el nuevo juego del año: mira la premiación en The Game Awards 2018 [VIDEO]

La ceremonia de The Game Awards 2018 llegó a su final y se anunció por fin al mejor juego del año 2018, el galardón máximo que sería el equivalente a “mejor película” en los Óscar. La celebración culminó con ovaciones cuando se anunció al ganador de la noche: God of War.

God of War para PS4 significó un completo ‘lavado de cara’ para la saga de Kratos, que debutaría en la generación de PlayStation 2. Para entonces, fue constantemente comparado con Devil May Cry y hasta fue criticado en algunos sectores por sus similitudes en jugabilidad.

Para el final de la séptima generación de consolas, y precisamente para la salida de God of War Ascension, se hizo evidente un desgaste inevitable en la fórmula clásica de la serie, por lo que el equipo desarrollador a cargo del juego para PS4 puso manos a la obra.

Fueron 5 años los que tomó el desarrollo de God of War, cinco años que dieron frutos al ser galardonado hoy como el mejor juego del año 2018 en The Game Awards 2018.

Cory Balrog, quien también recibió el galardón a mejor dirección dijo en su discurso de agradecimiento: "Quiero anunciar que todos los juegos nominados a esta categoría son todos unas obras maestros, y quiero pedir un aplauso para todos los creadores, creadores de videojuegos, creadores de películas y creadores en general".

El galardón fue anunciado tras una interpretación de The Game Awards Orchesta homenajeando a todos los nominados al mejor juego del año, y fue el mismo Geoff Keighley quien despidió la noche con un emotivo discurso agradeciendo a toda la industria y especialmente a los jugadores que han hecho posible la asombrosa evolución de la industria.

En total fueron 20 categorías (y algunas más de rubros específicos) las que fueron premiadas esta noche. God of War se suma a los otros 4 ganadores de las ediciones pasadas: The Legend of Zelda Breath of the Wild, Overwatch, The Witcher 3 Wild Hunt y Dragon Age Inquisition.