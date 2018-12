Hideo Kojima desea suerte a The Game Awards 2018 y confirma que no asistirá [RUMOR]

“¡Buena suerte en tu show mañana, Geoff!” es lo que escribió el popular Hideo Kojima en un tuit de respuesta al destacado periodista Geoff Keighley, productor y director de The Game Awards, la gala más importante de videojuegos que tomará lugar esta noche en Los Angeles. En la víspera del evento, parece que el ex-desarrollador estrella de Konami ha confirmado que no asistirá.

Kojima compartió un mensaje en su Twitter personal respondiendo a Geoff Keighley, felicitándole y disculpándose por su supuesta ausencia. El tuit dice: “¡Buena suerte en tu show mañana, Geoff!, siento no poder asistir esta vez!”.

Sin embargo, Kojima es conocido por ser muy astuto en maniobras y declaraciones distractivas, lo que hace difícil creer que está hablando en serio, sobre todo para sus fans. En Twitter, las reacciones no se han hecho esperar, y una gran cantidad de usuarios han respondido el hilo original de Hideo Kojima. La gran mayoría publican graciosos memes, como uno donde aparece la frase "no crean en sus mentiras".

Aun así, no existe evidencia alguna que confirme su presencia en The Game Awards 2018. El título desarrollado por su estudio, Kojima Productions, ha protagonizado noticias en las últimas semanas por sus supuestas fechas de lanzamiento que habrían sido filtradas a través de conocidas tiendas digitales.

Este próximo título es el muy esperado Death Stranding, el cual no se encuentra en la lista de nominados. Es más, el mismo Kojima tampoco aparece en la lista de invitados confirmados para la ceremonia. Aun con todo esto, muchos fans se sienten esperanzados en que se realice algún tipo de anuncio sobre este título durante la gala.

Kojima ha estado ocupando numerosas planas en el medio de los videojuegos ya que durante las últimas semanas se enrumbó en una especie de ‘tour’ visitando a otros conocidos personajes de la industria como Gabe Newell (cofundador de Valve) Cory Balrog (director de God of War) y a otros estudios como Ubisoft Massive. También recibió la visita de Masahiro Sakurai, creador de Super Smash Bros, en la víspera del lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate.

Good luck on your show tomorrow, Geoff! Sorry I couldn't make this time!#TheGameAwards https://t.co/APPqcd9bFT