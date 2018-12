Todos los juegos confirmados para The Game Awards 2018 [FOTOS]

The Game Awards 2018 tomará lugar el día de mañana a las 8:30 p.m. y las expectativas no pueden ser más grandes. Esto no es sorpresa, 2018 ha sido un año muy agitado para los videojuegos, tanto en el ámbito de los títulos como de los eventos.

Se puede decir que el 2018 ha sido un año especial con respecto a las acontecimientos más importantes del mundo gaming. Muchos cambios, incluso a futuro, han tomado lugar o se han comenzado a preparar en el transcurso de estos meses.

PlayStation confirmó que no participará en el próximo E3 y no realizó su habitual PlayStation Experience. Microsoft se encuentra en una intensa campaña de adquisición de estudios y recientemente celebró un evento especial llamado X018. Nintendo, por su parte, ha afirmado que necesita de una exitosa campaña navideña para encontrar más tranquilidad de cara al futuro.

Por si fuera poco, no hay dudas de que el año cerrará con uno de los eventos más especiales de los últimos años, y precisamente con una de las ediciones de The Game Awards más esperadas.

Tanto Phil Spencer de Xbox como Shawn Layden de PlayStation han confirmado su presencia a través de lo comunicado por Geoff Keighley, productor y organizador principal, por lo que cada vez hay más señales de que la gala será un evento de gran importancia.

Lo propio se confirma con el hecho ya conocido de que se anunciarán más de 10 nuevos títulos próximos a lanzarse durante la ceremonia, así como actualizaciones de videojuegos ya existentes.

Todavía no se conoce a ciencia cierta cuáles serán todos estos juegos que protagonizarán importantes novedades en la gala, y probablemente tengamos que esperar hasta mañana para saberlo. Pero, por ahora, podemos mencionarte aquellos títulos que ya estarían confirmados para ser anunciados durante la velada de mañana:

Un nuevo Far Cry

Ubisoft publicó un teaser oficial sobre el nuevo juego en la saga de Far Cry, confirmando que será revelado durante los Game Awards de mañana.

Un nuevo juego de Obsidian, creador de Fallout New Vegas, Stars Wars KOTOR y otros

Parece que Obsidian se ha preparado para un gran anuncio en la ceremonia ya que ha estado publicando anuncios ficticios con un contador en su sitio web oficial.

RAGE 2

El Twitter oficial revela que llegará un nuevo tráiler del juego. Podríamos enterarnos de su fecha de lanzamiento en la gala.

Fortnite y Epic Games Store

Con el anuncio del modo creativo de Fortnite, se dice que un posible anuncio del juego podría tomar lugar durante los Game Awards. La nueva tienda de Epic, que competirá con Steam, también podría protagonizar algún anuncio.

Crash Team Racing (Crash car) Remastered

El tuit de Hollie Bennett, presentadora de PlayStation Access, ha hecho casi imposible negar que Crash Team Racing Remastered pueda ser presentado en la ceremonia.

Línea de juegos de Microsoft para Xbox

Microsoft anunció que revelará su linea de videojuegos para invierno pronto.

Anuncio sobre Rocket League

El Twitter oficial de The Game Awards afirma que se conocerán novedades sobre Rocket League en el evento. ¿Será un nuevo anuncio acerca del crossplay?