The Game Awards 2018: Shawn Layden de PlayStation y Phil Spencer de Xbox estarán en la ceremonia

En las últimas horas se han confirmado las presencias de dos grandes personalidades y representantes de gigantes en la industria para los Game Awards 2018. Tanto Phil Spencer como Shawn Layden, representantes de Xbox y PlayStation respectivamente, estarán presentes en la gala de mañana.

El conocido periodista Geoff Keighley, quien organiza, conduce y produce el evento, fue quien confirmó la presencia de las dos individualidades a través de su cuenta de Twitter.

Phil Spencer es el jefe de la marca Xbox, encargándose tanto de la ingeniería y los equipos creativos de videojuegos en Microsoft. Por su parte, Shawn Layden es el presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

Geoff Keighley confirmó la presencia del ejecutivo de la marca Xbox con un tuit detallando: “Estoy emocionado por darle la bienvenida a Phil Spencer a The Game Awards mañana en la noche para una velada especial para honrar a los juegos, a sus creadores y a las personas que los juegan en todo el mundo”.

I’m excited to welcome Phil Spencer (@XboxP3) to #TheGameAwards tomorrow night for a special night to honor games, game creators and the people who play them all around the world. pic.twitter.com/U6TiaoC81C — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 5 de diciembre de 2018

Asimismo, hace apenas unas horas, el mismo Keighley confirmó la presencia del ejecutivo de Sony a través de otro tuit donde afirma: “(Estoy) emocionado de tener a Shawn Layden de PlayStation con nosotros mañana en la noche más grande de los videojuegos, The Game Awards, no te pierdas la tranmisión en vivo que empieza a las 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m PT en thegameawards.com”.

¿Llegará Reggie Fils-Aime, el presidente de Nintendo a la ceremonia? Siempre habrá espacio para los sorpresas. Por lo pronto, no dejes de revisar todos los métodos disponibles para que puedas ver y seguir la transmisión en vivo de manera gratuita de la gala más importante de videojuegos en el mundo. Entérate cómo ver el evento en este enlace.