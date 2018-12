The Game Awards 2018: Los 10 anuncios y sorpresas más esperadas para esta premiación y nominados al videojuego del año

The Game Awards 2018, por quinto año consecutivo, premiará a los mejores juegos que han sido lanzados durante todo el año en las distintas plataformas de videojuegos y estarán divididos en 18 categorías, pero no solo eso, pues también habrá grandes sorpresas y anuncios de títulos que podrían llegar en el 2019.

Las empresas desarrolladoras que están nominadas en las distintas categorías del evento y aquellas que anunciarán, de manera oficial, sus nuevos videojuegos se darán cita el jueves 6 de diciembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California para ser parte del evento de premiación más importante de la industria.

Además, no solo los asistentes tendrán la suerte de ver los anuncios oficiales de los títulos que se van a presentar, ya que los organizadores de The Game Awards 2018 transmitirán el importante evento a través de sus canales de YouTube, Facebook, Twitch y Twitter para que pueda ser visto en todo el mundo con una calidad de 4k UHD.

Los 10 anuncios y sorpresas esperadas para The Game Awards 2018

Como dijo Geoff Keighley, presentador de The Game Awards 2018, el evento tendrá más de 10 anuncios de videojuegos de distintos géneros y aquí te mostraremos la lista de los títulos que llegarán a las distintas consolas, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en 2019. Además, habrá actualizaciones de algunos títulos que se encuentran disponibles en las plataformas mencionadas.

En la siguiente lista podrás conocer los juegos que confirmados y los que podrían ser presentados en The Game Awards 2018.

Presentación de juegos confirmados en The Game Awards 2018

Rage 2

Bethesda y Avalanche se unieron para desarrollar Rage 2, el cual mostrará su primer tráiler ante millones de personas en el The Game Awards 2018; por otro lado, es posible que conozcamos su fecha de lanzamiento exacta, ya que solo se sabe que llegará en la primavera.

Anthem

Si bien es cierto, el pequeño teaser que nos mostró EA y BioWare de Anthem nos emocionó. Las empresas prometen que el tráiler de este nuevo videojuego llenará de hype a todos los asistentes de The Game Awards 2018.

Ancestors: The Humankind Odyssey

El nuevo título de Panache Digital, estudio cofundado por el diseñador de Assassin’s Creed, Patrice Désilets, presentará un gameplay de Ancestors: The Humankind Odyssey en The Game Awards 2018; sin embargo, para los usuarios que se queden con las ganas de ver más sobre este título, la empresa mostrará un video donde mostrará más detalles, el cual será publicado en el medio Gamespot.

Fortnite

Los usuarios del battle royale recibirán una nueva actualización que significará el inicio de la temporada 7; sin embargo, en The Game Awards 2018 se presentarán sorpresas sobre el título y más detalles de lo que será Epic Games Store, la nueva tienda de juegos virtual.

Juegos indies para Xbox

Winter of Arcade es la nueva promoción que anunció Microsoft para Xbox One, la cual oferta varios títulos indies destacados para su consola, los cuales estarán disponibles del 6 al 21 de diciembre y serán mostrados en The Game Awards 2018.

Posibles sorpresas en The Game Awards 2018

Borderlands 3

A días de que inicie The Game Awards 2018, los rumores incrementan respecto a las posibles presentaciones que tendremos, en donde Boderlands 3 no es ajeno a ello, pues Randy Pitchford de Gearbox, empresa que desarrolló las versiones anteriores del videojuego, publicó a través de su Twitter un extraño mensaje, el cual haría referencia a la tercera entrega.

Mortal Kombat XI

El actor de doblaje Eduardo Garza confirmó, a través de Twitter, que no fue considerado para interpretar a Kung Lao y Reptile. A pesar de que sus fans mostraron su apoyo por lo sucedido, el mensaje llamó mucho la atención, ya que confirmaba de manera indirecta que Motarl Kombat XI estaba en camino, algo que nadie tenía mapeado. Esto hace pensar que Warner Bros y Square Enix nos muestren algún adelanto sobre este mítico juego de pelea.

Mass Effect

BioWare podría presentar otro videojuego en The Game Awards 2018, ya que el estudio ha manifestado, reiteradas veces, su deseo por volver a Mass Effect con el fin de reivindicarse del fracaso que fue Mass Effect Andromeda. Por otro lado, también se especula que pueda presentar un remaster de la trilogía, el cual es aclamado por sus fanáticos.

Death Stranding y Ghost of Tsushima

Death Stranding es el nuevo título desarrollado por el estudio de Hideo Kojima, quien estará presente en la gala de The Game Awards 2018. Hace unos días se filtró lo que sería la fecha de estreno, la cual podría ser en el 2020, pero Hideo no se pronunció al respecto, por lo que tendríamos la oportunidad de conocer la fecha oficial de lanzamiento y un nuevo tráiler.

Por otro lado, Ghost of Tsushima mostraría nuevos tráilers y clips, los cuales habrían sido confirmados por Sony Brasil a través de correos electrónicos de manera interna en donde estaría la fecha de estreno del videojuego en las plataformas.

Splinter Cell

Las especulaciones sobre Splinter Cell nacen desde un video promocional lanzado por The Game Awards 2018 donde mostraban los juegos nominados y los títulos que serían anunciados; sin embargo, en dicho material audiovisual aparece Sam Fisher, personaje principal de Splinter Cell, título desarrollado por Ubisoft.

The Avengers Project

Un futuro videojuego de acción en tercera persona, desarrollado por los mismos creadores de la última trilogía de Tomb Raider y que es producto de la alianza entre Square Enix y Marvel. Poco más se sabe del videojuego aparte del teaser de anuncio que ya tiene dos años cumplidos. Se espera un anuncio con respecto a este título ya que Anthony y Joe Russo (directores de Avengers: Infinity War) han confirmado su presencia a la gala de los Game Awards 2018.

Crash Team Racing Remaster

Conocido por el público gamer peruano como “Crash Car” ha sonado fuerte durante las últimas horas, y es que durante la ceremonia del The Game Awards 2018, podría ser anunciado en una versión remaster para PlayStation 4.

Allien: Blackout

El nuevo título de la franquicia de juegos alien retornaría a las consolas con un nuevo título, en donde contaría con la participación de Hideo Kojima para el desarrollo del título

Star Wars: Jedi Fallen Order

En el pasado E3 del 2018, EA presentó a todos los asistentes Star Wars: Jedi Fallen Order, cuya historia está basada entre la tercera y cuarta película de la franquicia, La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza. El videojuego estará disponible para Xbox One y PS4 para diciembre del 2019.

Metroid Prime 4

Samus Aran, el cazarrecompensas más aclamado por todos los fanáticos de Nintendo Switch llegará a la consola híbrida en una nueva entrega, Metroid Prime 4, el cual se encuentra en etapa de desarrollo, pero es posible que la empresa japonesa nos muestre el primer tráiler durante el evento. El conocido Reggie Fils-Aime ya explicó en el pasado que este título tan solo estaría buscando un momento clave para ser mostrado al público y lanzado por consecuencia.

Bayonetta 3

El título exclusivo de Nintendo Switch fue anunciado en la edición pasada del The Game Awards, pero esta vez la gran N quiere ser protagonista de la ceremonia y nos mostraría, después de un año, más detalles sobre su nuevo proyecto.