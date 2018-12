Game Awards 2018: Crash Team Racing Remastered podría anunciarse durante la ceremonia [FOTOS]

Crash Team Racing fue el competidor más serio que tuvo el primer Mario Kart en 3D de la historia. Se trata de un videojuego que aún mantiene cierto legado de culto alrededor de la escena local de títulos de carreras de tipo kart, y que podría volver con autoridad en una versión remasterizada que sería anunciada durante los Game Awards 2018

19 años han transcurrido desde la aparición del conocido Crash Car, término con que también se le relaciona en el argot popular de los videojuegos locales a Crash Team Racing. El título llegó justo después de concluida la primera trilogía de plataformeros con las que el popular Crash pasó a convertirse en la mascota oficial de Sony, en contraparte con Mario y Sonic.

Los rumores sobre un posible lanzamiento remasterizado de este ícono de la primera PlayStation han llegado gracias a un singular tuit que se ha hecho viral en las últimas horas. En el mismo, Hollie Bennett, la presentadora de PlayStation Access publicó una fotografía de un curioso dado rojo y un mensaje.

“Deslizándose entre los Game Awards el 6 de diciembre” dice el pequeño mensaje, el cual es firmado por “Anonymous”. Bennett afirma en el tuit que dicho mensaje, con los dados rojos fue dejado en su casa, e incitó a preguntar a sus seguidores si tenían idea de qué se trataba.

Según Eurogamer, el hecho de que haya dado rojos decorativos en el mensaje, artículos muy comunes en los espejos retrovisores de los autos, revelaría la intención de publicar una remasterización del popular Crash Team Racing, la cual sería anunciada en los Game Awards 2018 a realizarse en pocos días.

So....uh....these just arrived at my house.

Any ideas? 😂🤔 pic.twitter.com/x0MRYihWvg