Pokémon GO: Guía completa para disfrutar de los Combates de Entrenador [FOTOS Y VIDEO]

Niantic por fin escucho a todos los usuarios del mundo que pedían, desde el 2016, el ingreso de los combates entre entrenadores, ya que corresponde a la esencia de los juegos y serie de la franquicia. Días atrás, la empresa anunció el PVP y ahora podemos decir que ya están disponibles para todo el mundo en Pokémon GO.

A pocos meses del estreno de Pokémon GO en los celulares del mundo, los usuarios de la aplicación mostraban su fastidio por no contar con el PVP, lo cual obligó a Niantic a liberar una especie de combates dentro de los gimnasios para simular las batallas y tranquilizar a los entrenadores.

Como se sabe, los combates PVP de Pokémon GO serán divididos en tres grupos: ,Liga Super Liga Hyper y Liga Master, las cuales delimitan el estilo de combate dependiendo de los PC (puntos de combate) de los pokémon.

Liga Super – Máximo PC de 1500

Liga Hyper – Máximo PC de 2500

Liga Ultra – No hay límite de PC

Al igual que en las incursiones, los entrenadores podrán crear distintos grupos de pokémon para combatir con la diferencia que no serán seis, sino tres criaturas que estén dentro de los límites de cada liga mencionada.

Esto obliga a que los usuarios no solo atrapen pokémon que tengan un alto PC, sino que los stats serán muy importantes para el PVP, ya que de nada sirve tener una criatura con 3000 puntos de combate y con estadísticas de defensa, ataque y vida muy bajos.

Una vez iniciado el combate, el estilo de pelea será muy parecido al de las incursiones, pues los entrenadores de Pokémon GO no tendrán que esperar el turno del contrincante para poder atacar, lo cual es importante, ya que marca una gran diferencia con Pokémon Let's GO y los títulos de que disfrutamos en Gameboy

Otra de las sorpresas que traen los Combates de Entrenador es la piedra Sinnoh, la cual es necesaria para evolucionar a criaturas de la cuarta generación. Como se sabe, el objeto evolutivo sigue saliendo en las recompensas del séptimo sello de las investigaciones de campo, pero con menor frecuencia, lo cual parece ser que estaba planeado por Niantic, ya que al ganar un combate PVP los entrenadores de Pokémon GO podrán obtener una de ellas. Es importante recalcar que este nuevo modo llegará en las próximas horas a la aplicación por medio de una actualización.