Facebook: Fans de Jump Force revelan cómo lucirán Kenshin, Shishio, Cell y Piccolo [FOTOS]

Jump Force, el ambicioso crossover de pelea desarrollado por Bandai Namco, sumará cuatro peleadores más a su plantel, pues fans del título han filtrado imágenes en Facebook donde se puede ver a Kenshin, Shishio, Piccolo y Cell como los nuevos luchadores del título.

Las imágenes de la revista V-Jump no solo nos revelan los aspectos de estos cuatro personajes, pues también contiene escenas de lo que sería el tráiler para anunciar a estos luchadores, por ejemplo Kenshin podrá utilizar su poderosa técnica, Amakakeru Ryu no Hirameki, mientras que Makoto Shishio nos muestra el Tsui no Hiken: Kaguzuchi.

Además se puede ver a Light Yagami y Ryuk, personajes de Death Note, quienes se tienen muy poca información de su modo de pelea, pues solo aparecieron en el primer tráiler, pero no se les pudo ver en combate.

Jump Force, al igual que Soul Calibur VI, también tendrá un sistema de personalización del juego. Aquí los usuarios podrán crear su propio personaje y personalizarlo a su gusto. El título nos brindará muchas opciones donde podremos elegir estilos de combate, género, físicos, voz entre otras cosas. Por último podremos vestir y usar peinados de nuestros personajes de ánime favoritos.

La revista V-Jump ha revelado a todos los luchadores que están, hasta el momento, en el videojuego de pelea, donde también se puede ver a Piccolo y Cell como parte del elenco. Como se sabe, Jump Force, el nuevo crossover de lucha de Bandai Namco llegará el próximo 15 de febrero del 2019 para PS4, Xbox One y PC. Se espera que la desarrolladora incluya más personajes en un futuro.