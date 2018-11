Facebook: La Nintendo Wii U se despide de sus fans oficialmente con emotivo mensaje [FOTO]

La cuenta oficial de Facebook de Nintendo Wii U hizo una publicación especial de agradecimiento despidiéndose de su labor y anunciando su cierre definitivo para el 9 de noviembre, de esta manera se cierra una etapa de la historia consolera de Nintendo.

La Nintendo Wii U es seguramente una de las consolas menos comprendidas de las últimas generaciones. Al mismo tiempo, se encuentra apreciada en no pocos círculos de gamers y entusiastas como una consola de culto.

A lo largo de estos años, seis para ser precisos, la cuenta de Facebook de Wii U ha tenido una actividad importante, como portal oficial de Nintendo para con su comunidad. Es por eso que el mensaje que ha compartido recientemente ha conmovido a muchos de los usuarios que pudieron disfrutar de dicha consola

“Queremos daros las gracias por acompañarnos en la andadura de Wii U, desde Nintendo Land hasta The Legend of Zelda: Breath of the Wild” afirmó la página en tono de despedida. La Nintendo Wii U apareció en los mercados internacionales en noviembre del 2012, por lo que prontamente se cumplirían apenas seis años de vida útil.

Entre las causas más mencionadas del poco éxito que sufrió la Wii U está la ineficaz campaña de marketing que generó mucha confusión en aquel verano del 2012. Ante el éxito de la Wii, muchos compradores potenciales no llegaron a entender el mensaje que brindaba Nintendo, que de por sí era poco claro. Muchos creyeron que la Wii U se trataba de un add-on o ‘agregado’ para la consola del 2006.

Esto, junto al poco apoyo por desarrolladores third-party, terminó por ubicar a la Wii U por detrás de sus competidoras principales que llegarían al año siguiente (PS4 y Xbox One). Sin embargo, la consola se ha ganado el cariño de muchos entusiastas, sobre todo por diversas características que afirman están ausentes en Nintendo Switch.