YouTube: Fans rechazan el tráiler del nuevo Diablo para celulares con miles de dislikes [VIDEO]

Durante la Blizzcon 2018 se han revelado una gran cantidad de contenidos de parte de Blizzard y varias de sus más grandes franquicias como World of Warcraft , Warcraft 3 Reforged (el remaster del título del 2002), nuevo contenido para HearthStone y Overwatch, etc. Sin embargo, muchos usuarios sienten que la noche fue opacada por un simple hecho: el nuevo juego para celulares de Diablo, Diablo Immortal y lo han hecho sentir en YouTube.

En cuestión de minutos, el video en YouTube sobre el tráiler de Diablo Immortal ha recibido una relación de dislikes que puede superar récords. Actualmente, el video cuenta con 83 mil dislikes y solo 3 mil likes, por lo que la comunidad de Blizzard, y sobre todo de Diablo, ha expresado su descontento.

PUEDES VER Destiny 2 está gratis en Battlenet: Tutorial para reclamar el regalo de Blizzard

Variedad de comentarios se han hecho presentes en la plataforma de YouTube, muchos expresando su desazón, descontento y hasta confusión con lo que ha mostrado Blizzard en la Blizzcon 2018.

“Muchas cosas para emocionarse sobre el Blizzcon, WoW clásico, Warcraft 3 Reforged, nuevo contenido para Hearthstone y HotS, e incluso algunos anuncios geniales sobre Starcraft 2, ¿y luego esto? Un trago amargo" afirmó un usuario.

El mismo prosiguió con: "Los juegos de celular no son el futuro de los videojuegos. Sí, hay un mercado, pero los gamers hardcore no quiere ver sus títulos favoritos volverse títulos de machaca botones para celular. Esta ha sido una terrible decisión por parte de Blizzard. No tengo idea en qué están pensando”.

PUEDES VER Tekken 7, Dragon Ball Fighterz y más asombrosos descuentos en Steam por la promoción Juegos Anime de Bandai Namco

“Lo hicieron e incluso por tercera vez, borraron mi comentario, así que ahí va de nuevo. “No King No Rules Forever My Son” (en alusión a World of Warcraft) Han sido más de 20 grandiosos años y siempre recordaré cuando jugué a los Orcos contra Humanos por primera vez, adiós Activision” dijo en tono afligido otro usuario.

Diablo Immortal venía siendo especulado en la industria como una secuela del famoso Diablo 3, que ya tiene algunos años de publicado. Gran parte de la comunidad de Diablo esperaba el anuncio del eventual Diablo 4, pero al parecer, fueron decepcionados cuando anunciaron un videojuego para móviles.

Diablo Immortal viene siendo desarrollado por NetEase, un conocido desarrollador chino que ya ha desarrollado versiones móviles de grandes franquicias y maneja otras. En su portafolio destacan licencias de obras como Minecraft, Overwatch, Heroes of the Storm y Diablo 3 en China.

PUEDES VER YouTube: Warcraft 3 Reforged Mira el tráiler del clásico de Blizzard que será remasterizado [VIDEO]

También ha desarrollado numerosos y bien ejecutados Battle Royale para celulares, muy similares a PUBG Mobile, como Rules of Survival, Survival Royale y Knives Out, que ya le generaron enfrentamientos directos con Tencent, otro gigante desarrollador chino dueño de la licencia de PUBG para celulares.