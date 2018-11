PS4: Cómo jugar el demo P.T para siempre y evitar el bloqueo de Konami

La posibilidad de seguir disfrutando P.T (en caso ya lo tuvieras descargado) en tu PS4 peligra. Durante la víspera de Halloween, Konami sorprendió a todos los gamers fans del terror y no para bien, ya que aparentemente habría bloqueado el acceso al legendario demo del cancelado P.T basado en la secuela Silent Hill.

Al parecer, P.T continua vivo y generando disputas tras cuatro años desde su cancelación. En las últimas horas, las redes remecieron con la noticia de que Konami estaba bloqueando el acceso al demo del videojuego que estaba disponible desde el 2014 para PlayStation 4 a través de PSN, antes de que el título de Hideo Kojima y Guillermo del Toro fuera cancelado.

P.T fue y es uno de los videojuegos más notables y polémicos de la actual generación, pero no por su contenido si no por su eventual cancelación que remeció a la industria allá por el 2014, cuando Konami canceló el proyecto que juntaba al genio Hideo Kojima (creador de Metal Gear) y al afamado director de cine Guillermo del Toro.

Tras dicha cancelación, las relaciones entre Konami y Kojima empeoraron, haciendo que se separen. Guillermo del Toro, mencionó luego que nunca más trabajaría en algún proyecto que implique videojuegos. Todo una consecuencia para la industria.

En las últimas horas, un reporte de Reddit afirmaba que Konami publicó un nuevo parche que ‘brickeaba’ el juego, es decir, lo volvía inutilizable y que prevenía que cualquier usuario pueda jugarlo. Muchos reportes afirmando lo mismo aparecieron, pero no está del todo confirmado.

Looks like Konami blocked PT from being playable moving forward, even if you had it downloaded... https://t.co/CBvFb7KDKv — EposVox (@EposVox) 26 de octubre de 2018

>Konami pushed an update for PT of all things that bricks it so you cant play it if you still have it



I wanna do a PT stream tonight out of spite now, fuck Konami — spooky gold 🎃 (@goldenhorizon_) 31 de octubre de 2018

People saying konami patched PT to not work but I got nadda over here. #PS4share pic.twitter.com/LB55haFjq1 — Jet Jaguar (@JetJagg) 31 de octubre de 2018

YOU GONNA HAVE TO PRY PT FROM MY COLD DEAD HANDS, KONAMI, FUCK OFF — Buff (@buffmarte) 31 de octubre de 2018

Horas después de dichos incidentes, otros reportes empezaron a surgir afirmando que, en la mayoría de los casos, todos aquellos usuarios que tienen el demo instalado (desde el 2014) todavía pueden jugarlo. Polygon fue uno de los medios que confirmó este hecho.

Sin embargo, todo podría cambiar con el paso del tiempo ya que puede tratarse de una actualización paulatina (según IGN). Diversos sitios especializados recomiendan estar preparados, a todos los usuarios que quieran seguir disfrutando de P.T al que muchos consideran una ‘genuina experiencia de horror’.

Mike Futter, un reconocido autor y desarrollador de videojuegos con mucha experiencia en la industria ha posteado una serie de tips que te ayudarán a mantener P.T en tu biblioteca de manera jugable. Aquí tienes la traducción de dichos pasos:

1. Sube el demo de P.T a un disco externo

2. Desconecta el disco y NUNCA MÁS LO CONECTES MIENTRAS TU PS4 ESTÉ CONECTADA A INTERNET.

Para jugar:

1. DESCONECTA TU PS4 de PSN

2. Conecta el disco externo con P.T

3. Juega

4. Desconecta el disco externo con P.T

5. Resume tus operaciones normales con tu PS4 conectada.