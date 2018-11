Nintendo 64 Mini podría ser anunciada en el Super Smash Bros. Ultimate Direct

Super Smash Bros. Ultimate Direct está por iniciar y miles de usuarios se preparan para conocer todas las novedades que mostrará Nintendo durante la transmisión de su evento, es probable que se anuncie el lanzamiento, juegos y precio de la Nintendo 64 Mini.

Hace unas horas un rumor ha tomado fuerza en Internet, y es que según la web Gaming Intel esta sería la ocasión perfecta para el anuncio de Nintendo 64 Mini, la cual es esperada por todos los gamers que desean recordar viejos momentos.

Esta no es la primera vez que la web filtra información valiosa acerba de Nintendo, ya que le había atinado al anuncio de Super Smash Bros. Ultimate Direct y al Nintendo Direct del mes de septiembre, lo cual genera que estemos más atentos a lo que pueda pasar.

Este anuncio no sería el único, ya que la Nintendo 64 Mini vendría con 30 juegos que recordarán la infancia de miles de usuarios y otros que disfrutarán por primera vez el jugar dentro de esta consola. Estos serían algunos de los juegos que vendrían con la plataforma.

- Super Mario 64

- The Legend of Zelda: Ocarina of Time

- Puyo Puyo Sun 64 (podría ser la versión japonesa)

- Banjo-Kazooie

- The Legend of Zelda Majora's Mask

Aunque Gaming Intel no se atrevió a dar una fecha exacta para el lanzamiento de la Nintendo 64 Mini, es posible que llegue a finales del 2018, lo cual generaría una disputa nuevamente entre PlayStation Classic y la nostálgica consola de Nintendo.