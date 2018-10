YouTube: Animación muestra la transformación de Bowser en Bowsette [VIDEO]

A ya más de un mes desde su aparición, el fenómeno de Bowsette sigue presente en la cultura de internet y de los videojuegos. Pues un reciente video de YouTube tuvo la idea de recrear la conocida historieta que dio origen al personaje no oficial de Nintendo, y que muestra, tal cual dibujo animado, la mutación que sufrió Bowser con la super corona para convertirse en Bowsette.

Bowsette es uno de los fenómenos y memes virales más comentados en lo que va del año. El personaje nacido a partir de una singular y sencilla historieta, ha sido la excusa para muchos creadores, experimentados y aficionados, de crear infinidad de memes basados en la idea de Bowsette como en la de la Super Corona.

The Super Crown's some spicy new Mario lore pic.twitter.com/7DQe6UXvLQ