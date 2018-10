Call of Duty Black Ops 4: El mercado negro ya está disponible para Blackout

Call of Duty Black Ops 4, el nuevo videojuego de Treyarch, ha sido uno de los títulos más esperados en lo que va del año, ya que esta vez presentó un nuevo modo, el cual lleva el nombre de Blackout y responde al battle royale, genero más jugado desde el 2017 por todos los usuarios.

Treyarch decidió sorprender a todos los gamers al anunciar el regreso del mercado negro a Call of Duty Black Ops 4, el cual es descrito por la misma desarrolladora como "una tienda para equipamiento increíble y una nueva manera de expresarte en Black Ops 4".

Esta tienda ya se encuentra disponible para los gamers que disfrutan de Call of Duty Black Ops 4 desde una PS4, mientras que para los que se conectan a COD 4 desde una PC o Xbox One deberán esperar hasta el 27 de octubre. El mercado negro llegará a través de una actualización para estas plataformas.

Al igual que en la vida real, el mercado negro de Call of Duty Black Ops 4 estará lleno de objetos de contrabando y tendrá un sistema basado en diferentes temporadas que serán cada dos meses. En esta tienda encontraremos skins para armas, atuendos para personajes y gestos o incluso nuevos personajes para el modo Blackout.

La primera temporada del mercado negro se llama "First Strike". Aquí los usuarios podrán encontrar objetos especiales con motivos de Halloween, que corresponde al primer evento dentro del Call of Duty Black Ops 4. Para progresar en este bajo mundo, los usuarios deberán jugar cualquiera de los modos multijugador para conseguir recompensas de las distintas temporadas.

Call of Duty Black Ops 4 es el nuevo título de la saga de Treyarch y está disponible para PS4, Xbox One y PC desde Battle.net de Blizzard. El videojuego es el primero de la franquicia en no contar con un modo campaña para un jugador, y también el primero en incluir el modo Battle Royale.