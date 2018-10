FIFA 19 Chiellini logra vengarse de Suárez de esta impensada manera [VIDEO]

FIFA 19 no deja de sorprender a los usuarios que disfrutan de este simulador de fútbol creado por EA desde Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC y celulares. El título llegó el 28 de septiembre y desde entonces los gamers no han dejado de compartir sus avances dentro del juego.

Como es de costumbre para la mayoría de gamers que desean compartir sus experiencias de videojuegos, lo hacen a través de la red social Twitter, donde publican videos, fotos o simplemente escritos sobre lo que les interesa. Esta vez un usuario subió un video sobre FIFA 19 donde los protagonistas son Gorgio Chiellini y Luis Suárez.

Recordemos que ellos se enfrentaron en el mundial de Brasil 2014 defendiendo los colores de sus selecciones, pero algo anecdótico sucedió aquel día, y es que Luis Suárez fue expulsado luego de morder en el hombro a Chiellini.

FIFA 19 parece no haber superado este momento y un usuario, conocido en Twitter como @Brokerfut subió un video donde los protagonistas son los futbolistas en mención, pero esta vez jugando por sus equipos, Juventus y Barcelona.

El bug fue encontrado en FIFA 19 y el usuario lo titula como Chiellini revenge, donde podemos ver que ambos disputan el balón, pero esta vez Luis Suárez es el afectado, ya que Chiellini le genera una falta característica del "Muelón".