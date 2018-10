Microsoft sortea suscripción anual de Xbox Game Pass y Xbox Live Gold

Xbox Game Pass y Xbox Live Gold son los dos servicios que Microsoft está sorteando a través de la cuenta oficial de Xbox Game Pass en Twitter. Los pasos para participar son sencillos: seguir a la cuenta y darle RT al tuit que anunció el sorteo. Se señala que los premios sean digitales por lo que cualquier persona en todo el mundo puede participar.

Xbox Live, por otro lado, es el servicio actual más antiguo de la línea Xbox, y el que te permite, entre otras cosas, el juego en línea. Ambos servicios ofrecidos en el sorteo pueden adquirirse también a través de Xbox All Access, que brinda también una consola prestada Xbox One S o Xbox One X por dos años, pero solo está disponible en Estados Unidos.

El tuit de la cuenta oficial de Xbox Game Pass menciona lo siguiente: “Último minuto: Investigación confirma que una suscripción anual de Xbox Game Pass y Xbox Live Gold es sustancialmente mejor que nada, síguenos y retuitea para tener oportunidad de ganar. Ganador será elegido de forma aleatoria el 18 de octubre”.

¿Qué incluye Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass te da acceso a una amplia biblioteca de más de 100 juegos, incluyendo nuevos exclusivos por una suma mensual o anual, como Forza Horizon 4. El servicio también proporciona ofertas por si deseas adquirir uno de los juegos del catálogo para que sea tuyo para siempre sin necesidad del servicio.

Esto debes hacer para participar:

1. Sigue a la cuenta de Xbox Game Pass en Twitter (aquí).

2. Retuitea el siguiente tuit (aquí).

BREAKING: Research confirms that a year-long subscription of Xbox Game Pass AND Xbox Live Gold is substantially better than none.



Follow us and RT for a chance to win. Random winner selected 10/18. pic.twitter.com/DnPlh0FWeF