Fortnite: jugadores son baneados por usar mouse y teclado en Xbox

El larguísimo debate sobre el uso ‘otro tipo de controles’ para las consolas, especialmente en el género de los shooters, ha abierto una nueva página con la reciente decisión de Epic Games de banear a los jugadores de Fortnite que utilicen cualquier tipo de adaptador que implique un mouse y un teclado en Xbox One.

Esta discusión se remonta a la época en la que los shooters por fin encontraron una buena traducción a las consolas en cuanto a su jugabilildad. Alien Resurrection, para el primer PlayStation, fue el primer título en utilizar la ya estandarizada configuración de dos palancas para moverse y apuntar (y por la cuál hasta fue criticado)

Desde aquella época, y aunque los jugadores en consola hayan encontrado la forma más idónea de disfrutar de los shooters, se sigue discutiendo acerca de la desventaja que estos tendrían si se enfrentarán, en una misma partida dentro de un mismo juego, a jugadores de PC, con mouse y teclado precisamente.

Tal parece ser que, para Epic Games, esta discusión ya acabó hace mucho, y ha tomado medidas para aquellos jugadores que utilicen cualquier otro tipo de control que no sea el clásico gamepad. Algunos usuarios de Fortnite, han reportado que Epic Games está expulsando y hasta baneando a los jugadores de las partidas solo por utilizar un ‘método diferente’.

El tema ha levantado el polvo del viejo debate, pues hasta el mismo vicepresente de Xbox, Mike Ybarra, dejó sus comentarios al respecto en Twitter, afirmando que tomar esas medidas es totalmente posible, pues dependen del desarrollador.

Developers have the choice to use APIs that detect and not allow these. It’s up to them, but the capability is there. https://t.co/jE97R6oj0c