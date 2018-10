Call of Duty Black Ops 4: Usuarios lamentan no tener CoD en Nintendo Switch

El arribo de Call of Duty Black Ops 4 ya es toda una realidad para las consolas PS4, Xbox One y PC (a través de Battlenet), con el nuevo modo battle royale titulado Blackout. Muchos especialistas y gamers apuntan a que es el nuevo heredero al trono de este juego. Sin embargo, los usuarios de Nintendo Switch se lamentan.

CoD 4 generó mucho hype desde el anuncio de la beta cerrada, la cual permitió a los gamers de PS4 disfrutarlo por diez días, mientras que para Xbox one y PC fueron menos de 5 días aproximadamente. La novedad de esta nueva edición era el Blackout, nombre que lleva el battle royale de Call of Duty: Black Ops 4, en donde pueden ingresar 115 jugadores, quienes tendrán grandes combates para conocer al único sobreviviente y hacerse del triunfo.

Este título AAA, desarrollado por Treyarch causó mucha molestia a los gamers que tienen la Nintendo Switch, ya que no se encuentra disponible para esta consola. Los usuarios lamentan el tener que dejar de lado la Switch, consola híbrida que te permite jugar en cualquier lado, puesto que se sienten forzados a adquirir Call of Duty: Black Ops 4 en formato digital o físico para Xbox One, PlayStation 4 o PC.

En Twitter se pueden ver los mensajes que muestran la decepción que sienten hacia la empresa Nintendo, pues alegan que la compañía japonesa perdió una gran oportunidad al no contar con el CoD 4.

Look, when it comes to AAA third party support for Switch, nintendo did a poor job in 2018. 2019 should be better, I'm told. If for some reason it isn't, that would be catastrophic for Nintendo.

Sin embargo, tienen esperanzas sobre lo que será el 2019 para Nintendo Switch con grandes anuncios y tal vez con una mejora de la consola, la cual ya se especula de hace mucho tiempo.

Yeah and it's not Free to Play either, Nintendo missed out on a big AAA revenue source for this holiday and Switch owners need to go elsewhere. They were late to the Fortnite party too, but with this one they might have underestimated with the Black Out mode being so big. Shame. https://t.co/CTOFWhAIHy