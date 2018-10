Just Cause 4 presenta su historia en un nuevo video [VIDEO]

Just Cause 4, el shooter de mundo abierto en tercera persona creado por Square Enix, es el título que estará disponible para PS4, Xbox One y PC y llegará en el mes de diciembre para todos los fanáticos de la saga.

Los gamers podrán jugar nuevamente en el rol de Rico Rodríguez, pero esta vez el escenario será un país sudamericano ficticio, el cual lleva el nombre de Solís. Aquí los usuarios se enfrentarán al grupo paramilitar Black Hamd comandados por una mujer llamada Gabriela.

Square Enix publicó en el canal oficial de Youtube de su nuevo videojuego, Just Cause 4, un video que relata la historia del juego. En el tráiler podemos ver a Rico en acción enfrentándose a la organización criminal de Grabriela Morales, pero también muestra algunos de los gadgets que tendrán los gamers a su disposición para poder proteger el país de Solís.

Just Cause es una serie de videojuegos de aventura y acción creada por Avalanche Studios, el primer título de la saga fue lanzado el 22 de septiembre del 2006 para PlayStation 2. Durante las ediciones de Just Cause los escenarios han sido El Caribe, Sudeste de Asia, El Mediterraneo y esta vez será Sudamérica.

Just Cause 4 estará disponible desde el 4 de diciembre del 2018 para las consolas PS4, Xbox One y PC, pero los usuarios que hayan adquirido la Gold Edition podrán disfrutar de este título desde el 3 de diciembre en cualquiera de las consolas mencionadas.