Conoce los nuevos packs de Battlefield V para Xbox One X

Microsoft ha anunciado una espectacular noticia para todos los fanáticos de la saga creada por DICE, con nuevos packs de Xbox One X para que disfruten de la última entrega de Battlefield V, la cual llegará en el mes de noviembre.

El juego estará disponible para las consolas PlayStation 4, la familia de las consolas Xbox One y PC; sin embargo, para aquellos que desean jugar Battlefield V y no tienen una consola de estas, la empresa americana les ofrece tres packs con distintos precios para que de una vez adquieran su popular consola y traten de sobrevivir en el battle royale que ofrece el título.

Xbox decidió dar la noticia con una imagen mostrando los paquetes que estarán en oferta a través de su cuenta oficial en Twitter. Los gamers que siguen esta cuenta expresaron su agrado por los bundles y los títulos que ofrece además del esperado Battlefield V.

Experience untold stories from the Battlefield. All Xbox One Battlefield V bundles now include:



💥 Battlefield V Deluxe Edition

💥 Battlefield One Revolution

💥 Battlefield 1943

💥 1 Month EA Access



Launching November 9. Pre-order: https://t.co/LcRc79nCtQ pic.twitter.com/9roOPkXOlZ