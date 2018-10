Los títulos de Xbox One se podrán jugar en estos dispositivos gracias a Project xCloud [FOTOS Y VIDEO]

Project xCloud ya es una realidad. Este proyecto fue anunciado años atrás y se presentaron pinceladas en el pasado E3 del 2018 por Microsoft. Se especulaba que este nuevo servicio vendría de la mano con la nueva Xbox Scarlet; sin embargo, la empresa americana sorprendió a todos al anunciar la disponibilidad de xCloud.

El anuncio se dio a través de un post en el blog oficial de Microsoft, donde anuncian la disponibilidad de este nuevo servicio, el cual permitirá que los juegos de Xbox One tengan compatibilidad con smartphones, tablets, PC, consolas y más.

El objetivo de Project xCloud es llevar la experiencia los títulos de Xbox One a la mayor cantidad de dispositivos posibles desde la nube. Como se sabe, el ordenador PC o las consolas son las plataformas más usadas para correr juegos, no obstante, los smartphones y tablets con el pasar de los años han adquirido mayor presencia en la industria de videojuegos. Esto hace que Microsoft apunte hacia ellos al permitir que los juegos actuales y los que llegarán a la consola, puedan correr sin ningún problema en estos gadgets e incluso se puede conectar el mando de Xbox One al teléfono móvil o usar el touchscreen para jugar.

Esta tecnología está basada en la red de servidores de Microsoft, Azure, la cual se encuentra estratégicamente colocada en distintas partes del mundo, en estos lugares han puesto piezas de Xbox One reales para que los juegos puedan correr como si fueran piezas integradas de estos mismos servidores. Además, los desarrolladores de juegos deberán llevar su contenido a Project xCloud, lo que significará menos trabajo al momento de llevar sus videojuegos a otros dispositivos.

Por el momento se ha habilitado la fase de prueba en una pequeña región de los servidores de Microsoft. Sin embargo, se espera que pueda haber una beta en el 2019 para todos los usuarios de Xbox One. A pesar que el servicio está programado para 10 megabits, un megabyte, se apunta a que pueda funcionar perfectamente con las conexiones 4G y el futuro 5G.