La gente está culpando a Fortnite por 'robo de bailes'

Todos los jugadores de Fortnite saben de antemano que los bailes son una característica amena y divertida del juego, pero aun así no representa una parte fundamental del juego, siendo algo más decorativo que relevante.

El mundo entero conoció aun más al fenomeno Fortnite cuando en Antoine Griezmann celebró un gol en la final del mundial de Rusia 2018 imitando un baile del popular videojuego llamado “Take the L”.

.@EpicGames has been profiting off of black dances in #Fortnite without compensating or even crediting the artists who created them. @chancetherapper inspired us to ask: can you copyright a dance move?pic.twitter.com/ERxEKBSzV2 — manny (@mannyfidel) 27 de septiembre de 2018

La notoriedad del videojuego ha trascendido hasta en el escenario local, ya que Jose Manzaneda hizo el mismo baile que ya es una tradición para Griezmann, lo que lo hizo acreedor de una tarjeta amarilla.

Sin embargo, para el producto de video de Business Insider e Insider, Emmanuel Ocbazghi, esta ‘costumbre’ que tiene Fortnite de presentar bailes para los jugadores podría ser considerado robo.

El productor ha culpado al desarrollador del juego, Epic Games, de “generar lucro con bailes y danzas negras sin dar ninguna compensación o crédito a los artistas que lo crearon”. Este debate se remonta a lo que dijo el rapero Chance The Rapper hace un tiempo, preguntándose si los movimientos de baile deberían tener derechos de autor.

La discusión se hizo muy llamativa en Twitter con gente en ambos bandos. Algunos usuarios están muy de acuerdo con lo dicho por Chance The Rapper y Ocbazghi, argumentando que algunos de los bailes presentados en Fortnite rozan la insensibilidad racial y son un ejemplo de apropiación cultural.

Chance the rapper and a few other people are saying that fortnite using dances in game make so much money for them that they should give the people who performed them a cut and now people are saying its cultural appropriation



Can you even copyright a dance??? — [RockHard] Kerma (@thereaIkerma) 29 de septiembre de 2018

Mientras otros usuarios parecen desestimar la discusión afirmando que se trata de solo un juego, el tema está volviéndose cada vez más complejo. Epic Games aún no se ha pronunciado al respecto.

This is coming from a black girl that plays fortnite. Get over it. It’s just a dance. There’s nothing “cultural” about it. Fortnite has Spanish looking dances and completely weird ass dances. It’s just a game. — YaGirlGumi🦄 (@YaGirlGumi) 28 de septiembre de 2018

So appearently fortnite dances are cultural appropriation — koolbeens (@kwoolstuff) 28 de septiembre de 2018