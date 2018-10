Minecraft: Pandas, saqueadores, ballestas y más llegarán con actualización [VIDEO]

El equipo de Mojang ha mostrado un adelanto de las principales novedades que llegarán con la próxima actualización de Minecraft, el popular videojuego de supervivencia y creatividad de mundo abierto y gráficos basados en cubo que conquistó al mundo desde la década pasada.

A través de un video, se observa que muchas de las nuevas características tienen que ver con los biomas, como nuevas formas de arquitectura generadas en estos, aldeanos específicos para cada ecosistema, y aldeanos según su lugar de origen, además de nuevas armas, nuevos animales y nuevas experiencias de exploración.

Otras novedades interesantes se presentan en el apartado de ‘mobs’ o criaturas hóstiles, entre los que se encuentran los saqueadores (que probablemente sean un tipo de aldeanos hóstiles) y las bestias, un mob similar a un toro pero de gran tamaño y que contará con armadura juzgando por el video. Estos acompañarán a los saqueadores en búsqueda de aldeas para saquearlas.

Los pandas también llegarán al juego y al parecer podrán ser domesticados y hasta mimados, ya que en el video se observa a uno de ellos comiendo bambú mientras que otro parece estar jugando echado con la barriga hacia arriba. Otros elementos que también han aparecido en diversos videos y redes sociales son las fogatas, los zorros y más

Finalmente, el video también muestra una ballesta, que contará con todo tipo de modificaciones como las otras armas existentes, es decir, serán susceptibles a hechizos y una buena contraparte de los arcos por su capacidad de hacer varios disparos en poco tiempo.

Todo el paquete de actualización ya tiene nombre: “Village and Pillage” y su lanzamiento está previsto para inicios del próximo año. Pero la buena noticia es que los pandas estarán disponibles desde antes con una actualización que llegará en los próximos días.

Minecraft es uno de los videojuegos más populares de la década, con casi ya nueve años desde sus primeras apariciones. El título de Mojang también el videojuego más visto en youtube y está disponible en variedad de dispositivos y plataformas como PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y smartphones y más.

Te gustaron los pandas? Aquí te dejamos otro video más centrado en los tiernos animales que llegan al popular Minecraft.

Minecraft anunció recientemente que dejará a votación el orden de lanzamientos de los tres biomas que se vienen para el videojuego: Desierto, sabana y taiga (bosque boreal). El ecosistema ganador tendrá nuevas adiciones aparte de un mob nuevo. Como se observa en la votación llevada a cabo en Twitter, desierto ya quedó fuera del proceso dejando a taiga (que lleva la delantera) y sabana como los dos posibles ganadores.

Taiga, Savanna, Desert: three biomes we've got big plans for – and you get to decide which we update next. The winning biome will recieve new features and a mob! #MINECON pic.twitter.com/nZLbSbqTHh