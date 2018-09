Fortnite anuncia dos importantes actualizaciones sobre el crossplay para PS4

Fortnite es uno de los videojuegos más populares de los últimos tiempos, y es reconocido como el título de más éxito en el género de Battle Royale. Una de sus más atractivas características es que es completamente gratis y multiplataforma.

La otra principal atracción de Fortnite es su capacidad de jugarse mediante crossplay, es decir, reunir a jugadores de distintas plataformas como Xbox One, Nintendo Switch y PC para que se unan a la misma partida y compitan. Aumentando tanto su base de jugadores para todas estas así como la competitividad.

Pero hasta hace pocas horas, la única plataforma que no permitía el crossplay de Fortnite con otras consolas era PlayStation 4, ya que, como se afirmó en el pasado, los de Sony creían rotundamente que su plataforma era la que mejor experiencia brindaba para el juego.

Afortunadamente para los gamers y fanáticos del Battle Royale de todo el mundo, Sony anunció hace poco que por fin habilitará el crossplay de su PS4 con otras consolas para el videojuego.

Rápidamente la comunidad de jugadores y medios especializados han hecho retumbar las primeras planas dedicados a la industria en general. Lo mismo sucede con las cuentas oficiales del desarrollador Epic Games y del videojuego mismo, que rápidamente están brindando información de último minuto acerca de todas las novedades que implicará el reciente aviso.

Entre todos estos datos hay dos que destacan puesto que tratan sobre la adaptabilidad de aquellos que habían creado más de una cuenta de Epic Games para disfrutar el videojuego tanto en PlayStation 4 y en las otras plataformas. Algo que era requerido ya que Sony no permitía la fusión de cuentas de otra plataforma con su sistema.

Respecto a estos casos, donde algunos usuarios tienen dos o más cuentas creadas, la cuenta oficial de Twitter de Fortnite anunció:

Sin duda, los muchachos de Epic Games están trabajando sin descanso para brindar todas las comodidades necesarias a aquellos usuarios que tuvieron que crear una cuenta aparte para disfrutar el juego en PS4 y que ahora podrán finalmente compartir partidas con jugadores de otras consolas como Xbox One y Nintendo Switch y PC.

En las próximas horas, se esperan más noticias y confirmaciones acerca de las nuevas medidas que tomarán en Epic Games para garantizar a todos los usuarios el seguir contando con todas sus compras e ítems en el videojuego, y que esta migración no representa mayor problema. Atento a nuestras actualizaciones para enterarte sobre todo lo relacionado al videojuego del momento.

