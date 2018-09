¿Adiós PC Master Race? Microsoft dará soporte para mouse y teclado al Xbox One

Microsoft acaba de hacer un público un anuncio sumamente importante, y sobre todo relevante en cuanto a videojuegos de consola se refiere. Y es que los juegos de disparos en primera persona así como de otros géneros, como estrategia, están a punto de dejar atrás ese estigma acerca de su precisión gracias a Xbox One, ya que hoy Microsoft anunció su próximo soporte para mouse y teclado dirigido a un número específico de jugadores, y que seguramente representa un modo de prueba.

Microsoft también aseguró que se tratará de una característica dependiente y diferencia de acuerdo al juego que se trate. Ya que los desarrolladores tendrán libertad sobre escoger si desean implementar la compatibilidad o no. También aseguraron que este modo de compatibilidad no vendrá como opción predeterminada nunca.

El primer videojuego en contar con esta nueva compatibilidad será Warframe, el popular videojuego gratuito que cuenta con miles de jugadores tanto en Steam como en consolas. Todo esto se materializára con la próxima actualización que recibirá el juego que permitirá usar ratón y teclado como controladores y que llegará en “las próximas semanas” según se oficializó.

La compañía de Redmond también aseguró que “la mayoría de teclados y ratones tipo USB, alámbricos e inalámbricos, funcionarán en Xbox One” pero aun así trabajaran en conjunto con la conocida marca Razer para “brindarles la mejor experiencia de teclado y ratón posible para esta nueva funcionalidad”. Lo que puede significar una futura manufacturación de productos Razer con el logo de Xbox One en el futuro.

Microsoft también anunció un evento global de celebración para Xbox One, llamado “X018”, del que afirman será el episodio en vivo más grande acerca sobre Insider de Xbox One de la historia”. El evento tomará lugar los días 10 y 11 de noviembre en Ciudad de México, y así no haya ningún tipo de confirmación, se esperan grandes noticias sobre la nueva compatibilidad de mouse y teclado para tal fecha.

Desde la propia aparición de las consolas de videojuegos, las comparaciones con las computadores personales de todo tipo han sido recurrentes. Los debates sobre las ventajas de utilizar mouse y teclado no se han mantenido ausentes ni siquiera en tiempos recientes, asimismo la discusión sobre si se debe o no permitir el crossplay entre PC y consolas para ciertos géneros. Este nuevo anuncio de Microsoft puede ayudar a cerrar, o al menos experimentar con, cierto tipo de brechas que fueron abriéndose entre jugadores de todo el mundo por muchos años.