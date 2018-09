¿Llegarán juegos de Game Boy, Nintendo 64 y Nintendo DS a Nintendo Switch?

Los archivos JSON es la línea de códigos de le eShop de Nintendo, los cuales han sido analizados por el dataminer KevDoy y ha descubierto una serie de archivos valiosos que revelarían lo que prepara la gran N en un futuro para los usuarios de su consola híbrida Nintendo Switch.

Twitter fue la red social elegida por el dataminer para mostrar lo que había descubierto dentro de los archivos de la eShop donde se pueden apreciar las categorías de NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64, Nintendo DS y "otros".

Nintendo just added a virtual console section to the Nintendo Switch eShop JSON that includes n64 and DS categories. @Nintendrew_ pic.twitter.com/pChIEmt0BK