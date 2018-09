Zeus se une a la lucha contra Fortnite y PUBG: Nuevo Battle Royale gratis llega este mes [FOTOS Y VIDEO]

Parece que los competidores de Fortnite y PUBG no cesarán de aparecer desde septiembre. A la llegada de títulos como Ring of Elysium (Battle Royale gratuito de Tencent, el creador de PUBG Mobile) y SCUM (que logró escalar hasta el top 10 de juegos más vendidos en Steam) se ha sumado una reciente propuesta del género protagonizada por el más alto dios del Olimpo. Nos referimos a Zeus, quien llega en nuevo Battle Royale este mes, tanto para PlayStation 4, Xbox One y Steam.

En Zeus' Battlegrounds seremos convocados por el mismísimo Zeus para la más grande de todas las pruebas, en la cual tendremos que armarnos de valor y luchar por nuestra vida. El reto que nos ha puesto Zeus es derrotar a los otros semidioses para así poder reclamar nuestro derecho a ocupar un lugar en el Olimpo. "¿Eres un mortal o eres un dios?" Dice el sitio web oficial del nuevo Battle Royale que comienza una beta mañana y será disponible totalmente gratis en Steam desde este mes.

¿Más competencia? La moda Battle Royale no parece acabar y Fortnite y PUBG podrían dejar de ser los emblemas del género en los próximos tiempos. No hay que olvidar que, a los títulos antes mencionados, se suman las próximas incursiones de los gigantes Call of Duty Black Ops IIII y Battlefield V, juegos que también contarán con modos Battle Royale ('Blackout' y 'Firestorm' respectivamente).

Vale la pena mencionar que Fortnite mantiene vigente la temporada 5. Epic Games anunció hace poco que los teasers para la temporada 6 empezarán recién este 24 de septiembre. ¿Retrasaran con algún propósito la llegada de la siguiente temporada? De cualquier forma, se les vienen días duros a los muchachos de Epic Games, puesto que no están dejando de salir fuertes y potenciales competidores para su juego estrella. Muchos de ellos comparten su modelo de negocio 'free to play', como Ring of Elysium y el nuevo Zeus' Battlegrounds, creado por Industry Games.

En el caso de Ring of Elysium, se trata de un título algo más similar al popular PlayerUnknown's Battlegrounds pero, al ser totalmente gratuito en la plataforma de Steam, comparte el modelo de negocio del famoso Fortnite. Zeus' Battlegrounds contará también con el modelo free to play, es decir, será totalmente gratis.

Lo más resaltante de todo, es que Zeus' Battlegrounds estará disponible para tres plataformas incluyendo a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y, en el caso de PlayStation 4, no se requerirá una suscripción a PS Plus para disfrutar del juego. Además, contará con un formato de actualización basado en temporadas, tal cual el juego de Epic Games.

¿Representará esto más presión para Sony de abrir el crossplay para juegos free to play, si es que así lo solicitan los creadores de Zeus' Battlegrounds? Por lo pronto, podemos observar las novedades que traerá este juego y que no estará basado en rifles o armas con municiones, si no en el combate cuerpo a cuerpo y en el uso de poderes mágicos de dioses, abriendo un amplio abanico de posibilidades para contenido extra y personalización.

Esto es lo que promete el nuevo Zeus' Battlegrounds:

Juego Battle Royale totalmente gratis y basado en combate cuerpo a cuerpo

Lucha como un semidios en batallas llenas de acción que incluyen poderes de dioses

100 jugadores por partida

Formato de temporadas donde puedes adquirir docenas de artículos cosméticos

Mapa gigantesco (áreas de combate serán agregadas regularmente)

Tablas de ranking y estadísticas personales

Armas legendarias

4 niveles de armadura tipo dios

Personajes masculinos y femeninos personalizables

Vista en primera y tercera persona

Juega solo o en equipos de hasta 4 jugadores.

Los requisitos mínimos de sistema tampoco parecen ser muy exigentes, aquí te los dejamos:



Sistema operativo: Windows 8 de 64 bits o superior

Procesador: CPU de 64 bits Dual Core de 2 Ghz

RAM: 6 GB

Gráficos: Nvidia GTX 660 con 2 GB de Ram de video

DirectX: Versión 11

Red: Conección de banda ancha

Almacenamiento: 15 GB de espacio libre

Sin duda, se trata de un acercamiento más que amenazante si consideramos que Fortnite está disponible de la misma forma para la consola de Sony aunque sin crossplay, y que cuenta con muchas de estas características. Atento a nuestra actualizaciones porque te traeremos todas las novedades acerca de los próximos movimientos en el género.