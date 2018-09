Pokémon GO: guía para armar tu equipo de pokémon para atrapar a Deoxys

Niantic sorprendió a todos los usuarios que se encontraban jugando Pokémon Go o tenían el smartphone en la mano. A través de una notificación, el juego de realidad aumentada anunció la llegada mítico Pokémon, Deoxys, quien reemplazará a Mewtwo en las incursiones EX.

Al parecer el evento Ultrabonus está recargado de muchas sorpresas, ya que a esto se le suma el día de la comunidad que fue anunciado por Niantic para el 22 de septiembre donde Chikorita será el pokémon protagonista y posiblemente esté su versión shiny.

Finalmente Deoxys es confirmado en Pokémon GO para que los entrenadores puedan registrarlo en su pokédex, aunque solo estará en su forma base no es excusa para dejar ir a este poderoso pokémon psíquico y atraparlo en la nueva Incursión EX.

¿Cómo conseguir un pase de incursión EX?

Los entrenadores de Pokémon GO deberán tener un pase de incursión EX. Este pase se obtiene cuando ganes una batalla en incursiones dentro de un Gimnasio apto. Luego de obtener el pase, los gimnasios que puedan albergar una incursión de este tipo tendrán una etiqueta que se mostrará cuando consultes los detalles del lugar y podrás invitar a un amigo para que te acompañe a capturar la criatura. Los pases de incursión te indicarán la fecha y hora como en la imagen de abajo para que retes al pokémon. En esta ocasión, será Deoxys.

Ya que sabes cómo conseguir los pases para la incursión EX, seguiré con la guía para que seas el primero en atrapar al mítico pokémon Deoxys.

Como vas a combatir contra Deoxys necesitas saber qué pokémon te permitirán derrotar a esta mítica criatura, los cuales te contaremos a continuación y el set de habilidades que deben tener para que no pase apuros en la batalla.

Rank 1

-Mewtwo

Estará disponible desde el 20 de septiembre en las incursiones regulares y es uno de los mejores pokémon para combatir a Deoxys. Mewtwo tiene alto valor de ataque y Bola Sombra con Psico corte o Confusión es la mejor combinación de movimientos contra el mítico pokémon, ya que Deoxys es débil contra estas habilidades.

- Tyranitar

Muchos entrenadores usaron este pokémon para atrapar a Mewtwo. Tyranitar es un perfecto para batallar contra los de clase psíquico. Los movimientos que necesitas son Mordisco y triturar, además tiene un daño extra por ambos ataques y un gran valor de ataque.

- Gengar

A pesar de ser un pokémon fantasma y veneno, es una gran opción para ocasionar mucho daño en Deoxys, aunque también recibirá mucho daño por ser vulnerable a los pokémon psiquicos. La combinación de movimientos necesarios son Bola Sombra y Garra umbría o infortunio.

Rank 2

- Pinsir

El pokémon de tipo bicho con la combinación de movimientos picadura y tijera X, puede ocasionar mucho daño efectivo en Deoxys y así dejarlo débil para que pueda ser derrotado por la siguiente criatura de tu equipo.

- Scizor

Al ser tipo bicho y acero lo hace una buena opción para combatir contra Deoxys y generar todo el daño posible. la combinación de movimientos más efectiva es Corte Furia y Tijera X.

- Absol

El pokémon tipo siniestro es una buena opción para generar daño en Deoxys. Los movimientos que debe tener es Alarido y Pulso Umbrío.

- Handum

Pokémon tipo fuego y siniestro con los movimientos de Alarido y Juego Sucio es una buena opción en el ataque contra Deoxys.

Rank 3

- Sharpedo

Es un pokémon irregular de tipo agua y siniestro, Mordisco y Triturar son los movimientos perfectos para enfrentar a Deoxys.

- Banette

Pokémon de tipo fantasma que tiene chance de mega evolucionar. Los movimientos que puedes usar en este pokémon es Garra Umbría y Bola Sombra.

- Parasect

Pokémon tipo bicho y planta que puede pertenecer a tu equipo de 6 pokémon para enfrentar a Deoxys. Corte Furia y Tijera X es la mejor combinación para la batalla.

Si son muchas personas dentro de la incursión puedes poner cualquier pokémon y no importará, ya que pueden vencer a Deoxys rápidamente, pero en caso menos de 5 se enfrenten contra el mítico pokémon es necesario que ordenes tu equipo.

Una buena opción de equipo es Tyranitar - Mewtwo - Absol - Hadum - Gengar y Scizor. Este equipo podría ser el mejor para mantener un orden y generar gran daño en Deoxys.