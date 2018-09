Shadow of the Tomb Raider: Lara Croft de PS1 aparece en videojuego en forma de tributo [VIDEO]

Lara Croft es todo un ícono de la industria. Desde su aparición en el año 1996, la arqueóloga de origen británico comenzó toda una revolución alrededor, imponiéndose como un fuerte nombre en el sector de los videojuegos, y como una imponente figura que transmitía valentía, seguridad y aventuras.

En 1996, Core Design desarrolló la primera entrada en la serie, haciendola aparecer en cuánta plataforma existiese durante la época. Pocos recuerdan que el debut de Lara Croft fue en un principio exclusividad de Sega Saturn, la otrora tercera opción de la quinta generación de consolas por detrás de Nintendo 64 y PlayStation. Más adelante, como conocemos, Lara Croft daría el salto a la videoconsola de Sony e incluso a nuestras PC que aún mantenían el antiguo sistema MS-DOS.

Cuando Tomb Raider irrumpió en la industria, rápidamente se hizo conocida como la Indiana Jones del mundo de los videojuegos. Sus títulos que fueron en aumento tras el paso de los años, incluían una atractiva fórmula de misterio, plataformas y puzzles que tenías que resolver con la ágil e inteligente Lara Croft, a quien la representaban como una mujer fuerte, decidida y muy astuta. Una especie de James Bond con quizá no tantas herramientas pero sí con mucho coraje y sobre todo sofisticación.

Durante las generaciones venideras, la personalidad e imagen de Lara fue evolucionando. Los detalles ya posibles gracias a la potencia de las nuevas plataformas, se enfocaban cada vez más en brindarle esa personalidad que desde el inicio había dejado marca en los recién llegados a la serie. Aun así, su clásica expresividad se mantenía fiel a la original, dejándonos aún muchas dudas sobre su origen. Todo cambio cuando, ya en el año 2010, Square Enix junto con Crystal Dynamics, pusieron en marcha el proyecto con el slogan 'A Survivor is Born' dando inicio a la trilogía del origen de Lara Croft que acaba de sellarse con broche de oro al lanzamiento de Shadow of the Tomb Raider.

En esta trilogía, cuyo primer título se remonta hacia 5 años atrás, se explica la transformación de Lara Croft, pasando por su origen como una tímida y emocional arquéologa que sigue los pasos de su padre en la exigente vocación de investigar el pasado. Con esta trilogía que acaba de cerrar con el lanzamiento de Shadow of the Tomb Raider, los fans hemos podido conocer, por primera vez, como la conocida heroína de los primeros juegos se convirtió en ese ícono de fortaleza, valentía y coraje, sin pasar por alto que se trata de una serie más dramatizada y con especial énfasis en la evolución emocional de Lara.

Sin duda, la historia de Lara cuenta ahora con un origen mejor explicado y elevado en términos de complejidad. Pero en Crystal Dynamics, como en todo el mundo, nadie piensa olvidar aquella primera impresión de la arqueóloga audaz que nos regaló horas de aventuras y hasta nos partió la cabeza al hacernos resolver puzzles. Por eso, en el último título de la saga, apareció un tributo hacia estas primeras apariciones y que hará remontar varios años atrás a todos los fanáticos de esta gigante aventura de supervivencia. Aquí te compartimos un video que muestra como Lara Croft de 1998 aparece en el nuevo título. Shadow of the Tomb Raider está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.