Pokémon GO: Llegan los movimientos Hiperrayo y Bola Sombra para Mewtwo

Parece ser que Pokémon GO conoce bien a su público y también cómo satisfacerlo. El popular juego de realidad aumentada no para de sorprender recurriendo a los elementos favoritos y conocidos de los más fanáticos de la saga Pokémon. Esta vez, una buena noticia ha salido de una cuenta oficial de Niantic con respecto a uno de estos elementos que estarán presentes en la famosa aplicación.

Se trata de dos movimientos que todos los asiduos fanáticos recordarán. Hiperrayo y Bola Sombra llegan al juego. Las populares técnicas forman parte del universo Pokémon GO desde su propio nacimiento, allá por 1996, en la popular consola portátil Game Boy. Desde entonces, y hasta la popular aplicación de Android y iOS de nuestros días, siguen manteniéndose en la mente de los más fervientes seguidos de la franquicia al anunciarse para Pokémon GO y ser bien recibidas.

PUEDES VER Pokémon GO: Mira aquí cómo crear tus propias pokeparadas

Esto es un primer acercamiento, puesto que ambos movimientos solo han sido confirmados para Mewtwo y que además hayan capturado al legendario Pokémon artificial en alguno de los primeros eventos en los que estuvo disponible, es decir, en alguna de las incursiones EX.

Para conseguir estos movimientos debes utilizar una Máquina técnica y cargarla antes del 20 de septiembre a las 3 de la tarde. Así que si cuentas con un Mewtwo atrapado durante alguna de las incursiones EX podrás contar con los clásicos movimientos muy pronto. Usuarios de Android y iPhone tendrán la misma fecha y horario para las condiciones.

Sabemos que esto se asemeja a un beneficio cerrado. Pero confiamos en que Niantic está explorando nuevos rumbos de acuerdo a lo compartido oficialmente por ellos recientemente. Tomando en cuenta la llegada de la cuarta generación, otra de las atracciones prometidas por el equipo a cargo de Pokémon GO puede bien ser la aparición de nuevos movimientos que enriquezcan mucho más la experiencia de la popular aplicación junto con nuevas criaturas y hasta las batallas entre entrenadores.

PUEDES VER Peligran Fortnite y PUBG: Nuevo Battle Royale de Tencent será gratis y llega la próxima semana [FOTOS]

Entrenadores, ¡buenas noticias! Los Mewtwo atrapados en las incursiones EX contarán con los movimientos exclusivos Hiperrayo y Bola Sombra. [1/2] pic.twitter.com/e3SQmomVde

¡Pero no os preocupéis! No es demasiado tarde para que otros Mewtwo aprendan esos movimientos. No olvidéis utilizar una Máquina técnica cargada antes del 20 de septiembre a las 10:00 p.m. (1:00 P. M. PDT). [2/2] pic.twitter.com/JRW92DY2SK