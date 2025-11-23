Fernando Rospigliosi no renunció a la presidencia del Congreso por supuesta decisión de Fuerza Popular

LO FALSO:

Fernando Rospigliosi renuncia a la presidencia del Congreso tras decisión de Fuerza Popular de alejarse del poder.

LO VERDADERO:

Fernando Rospigliosi sigue como presidente del Congreso tras la asunción de José Jerí a la presidencia del Perú. Anteriormente, tenía el cargo de vicepresidente del Poder Legislativo.

Congresistas y el propio programa de televisión del Congreso se refieren a Rospigliosi como presidente del Congreso o vicepresidente a cargo de la presidencia del Congreso.

Fernando Rospigliosi desmintió a su propia bancada al comentar, el 20 de octubre, que no renunciará a la presidencia del Congreso y su Mesa Directiva. Tampoco dijo días antes, a título personal, que renuncia a su puesto interino.

Antes de que el 10 de octubre José Jerí asuma la presidencia de la república del Perú como gobierno transitorio, era presidente del Congreso durante el mandato de Dina Boluarte, vicepresidenta del expresidente Pedro Castillo, vacada el mismo día por incapacidad moral.

Tras la toma de mando, la vacante de presidente del Congreso quedó a manos de Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, que durante la gestión en el Poder Legislativo, era vicepresidente de Jerí, quien es parte de la bancada Somos Perú.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que Fernando Rospigliosi habría renunciado al cargo por la supuesta decisión de Fuerza Popular de no formar parte de la estructura parlamentaria durante el periodo de transición. No obstante, esta narrativa es falsa.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 9.100 reacciones, 6.200 comentarios y fue 1.000 veces compartido por otros usuarios en sus muros personales, chats privados u otras plataformas.

Fernando Rospigliosi es el actual presidente del Congreso interino en el gobierno de José Jerí

Para verificar esta afirmación, recurrimos a la instancia principal del Congreso: su web de prensa. Realizamos una búsqueda con palabras clave como "Fernando + Rospigliosi + renuncia + a + la + presidencia + del + Congreso", pero no hallamos resultados sobre dicho enunciado. Sin embargo, si encontramos notas de prensa del 20 de noviembre donde se lo menciona como "el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso". No se le señala como congresista.

En ese sentido, revisamos las sesiones del pleno del Congreso y encontramos que, en efecto, los congresistas refieren a Rospigliosi como presidente del Congreso, por ejemplo, cuando piden la palabra en el debate de un proyecto ley que llegó al pleno luego de ser aprobados por comisiones o subcomisiones.

Fernando Rospigliosi nombrado como presidente del Congreso. Foto: captura de pantalla

También revisamos los programas televisados por el Poder Legislativo, donde aparece Rospigliosi entrevistado en distintos escenarios. Estas programaciones o episodios televisivos se refieren al diputado como "primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso".

El viral señala que dicha decisión se basa en la declaración del congresista fujimorista César Revilla, quien es el actual vocero de Fuerza Popular. Y, en efecto, el diputado si dijo el 9 de octubre que, en nombre del partido, "no vamos a presidir ningún gobierno de transición, ni la presidencia del Congreso ni la Mesa Directiva que se den en ese gobierno". Lo mismo se volvió a recalcar el 14 de octubre, pero no por parte de Rospigliosi.

El 20 de octubre, Rospigliosi salió a la prensa a precisar que él en ningún momento renunciará a la Mesa Directiva del Congreso como presidente interino, y que tampoco ve un escenario plausible sobre esta figura. Antes de ello, tampoco dijo que renunció o renunciará.

Conclusión

Fernando Rospigliosi sigue asumiendo el cargo como presidente del Congreso tras la asunción de José Jerí como mandatario del Perú. A pesar de que Fuerza Popular haya jurado que ninguno de sus parlamentarios presidiría el máximo cargo del Congreso, el diputado ex crítico de Fujimori, no renunció a su posición. Además, en las sesiones del Pleno del Congreso, como también en programas televisados del organismo legislativo, se le refiere como presidente interino, no como congresista. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

