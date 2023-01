Grupo de manifestantes empuja auto varado para dar pase a camión de bomberos

TikTok es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial para compartir tiernos, divertidos y hasta emotivos momentos, como sucedió con un nuevo clip que acaparó las miradas. Un grupo de hombre apoyó a unos bomberos en el momento en que se dirigían a atender una emergencia en el centro de Lima, en Perú.

A través de una publicación realizada en la cuenta @Alexisculqui, se mostró a centenares de manifestantes aglomerados en una de las principales avenidas en el Centro Histórico.

Los dueños de los autos que se encontraban en el lugar comenzaron a retroceder para darle paso al camión de emergencia que llegaba para atender el incendio que se registraba en una casona cerca a la Plaza San Martín. No obstante, uno de los vehículos no podía encender por más esfuerzo que realizaba su propietario para hacerlo arrancar.

Es por ello que las personas que participaban de la manifestación decidieron apoyar al chofer y se unieron para empujar el vehículo y darle paso rápido a la unidad de los bomberos. Como agradecimiento, uno de los integrantes y conductor del cuerpo de emergencia les alzó su pulgar. Luego continuó con su camino hacia el siniestro.

Las imágenes han logrado miles de reproducciones y los mensajes de apoyo no se hicieron esperar.

“Lamentablemente no todos los que están protestando hacen lo mismo”, “Esa gente es el verdadero Perú, con carácter y solidaridad. Gente que no se rinde”, “No todo es malo, siempre hay hermandad”, “Ese es mi Perú”, “Así es en todos lados. Así estén bloqueados, cuando se trata de emergencia, se abre caminos y deja ir porque no estamos libres por salud”, fueron algunas reacciones de los usuarios en TikTok.