Joven venezolana suelta sus mejores pasos en la selva y desata la locura entre sus seguidores

¡Ya es una peruana más! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue Gusdalia Becerra, una joven venezolana que quiso sorprender a todos sus seguidores al bailar en la selva la música local. Por ese motivo, ella recibió cientos de elogios debido a su atrevimiento.

Sin duda, muchos extranjeros que vienen al Perú se quedan enamorados de la cultura, comida y costumbres. Por esa razón, algunos deciden quedarse y ser uno más, tal y como le sucedió a esta muchacha, quien no deja de demostrar su amor a nuestro país.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la joven venezolana sacó sus mejores pasos como si se encontrara en la pista de baile para demostrar que sí tenía el ritmo de la selva en sus venas. Por esa razón, muchos la aplaudieron por el esfuerzo.

Seguidamente, el curioso momento no tardó en viralizarse en las redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de mensajes en los que la elogiaron por atreverse a bailar algo que no es de su país.

“Por lo menos lo intentó”, “Al menos lo intentaste, hermosa”, “Esa es la actitud”, “Sigue practicando. Pronto te saldrá bien”, “Vale intentarlo, aunque parece que mata hormigas”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip publicado por la usuaria @daliyogui6ha ha sumado más de 300.000 reproducciones en TikTok.