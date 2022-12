Regaló un dólar a hombre que quería comprar comida a su hijo y la premian con 1.000 por su bondad

Los adultos mayores suelen protagonizar en TikTok los videos más conmovedores. Ese fue el caso de Linda, una mujer en los Estados Unidos que ha causado sensación en las redes sociales a raíz de un enternecedor gesto que tuvo con un hombre desconocido. La escena se ha viralizado rápidamente en las múltiples plataformas y son millones los internautas que ya reaccionaron al contenido.

La cuenta de TikTok @mdmotivator difundió una conmovedora escena que muestra que todavía existen personas bondadosas que no piden nada a cambio con tal de dar la mano a quien lo necesite.

El clip desvela cómo un hombre aborda a una mujer de la tercera edad en medio de un supermercado. Así, le solicita si le puede regalar 1 dólar para “comprarle unas papas a su hijo”, a lo que accede sin ningún problema e inclusive le da 0,25 centavos adicionales por si los necesitaba. Sin embargo, lo que ella no esperaba es que el sujeto resultó ser un creador de contenido que estaba haciendo un experimento social, por lo que al sorprenderse por la muestra de desprendimiento que tuvo, no dudó en recompensar su accionar al darle US$ 1.000.

PUEDES VER: Fue a dormir un rato y al despertar se sorprende porque Pedro Castillo había disuelto el Congreso

De ese modo, Linda no pudo evitar romper en llanto. Por ello, entre lágrimas, comentó que ese dinero será un ‘salvavidas’, por lo que se entiende que no le sobraba la plata y pese a ello no tuvo reparos en obsequiar una parte de ello.

“Ella realmente lo necesitaba”, “Llorar por abuelitos es mi pasión” y “Qué corazón tan puro”, fueron algunos de los comentarios que circularon en torno al video.

En menos de tres días, la publicación registra un aproximado de 5 200 000 ‘me gusta’ y 30 700 000 visualizaciones.