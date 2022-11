Joven va a restaurante y al pagar se da cuenta de que solo tenía 10 soles en su billetera

¿Se quedó a lavar los platos? Un hombre se convirtió en el nuevo protagonista de un video que rápidamente se hizo en viral por su curioso contenido. Según la publicación realizada por @Victorvargas17 en su cuenta de TikTok, acudió a un restaurante donde comió todo lo que le apeteció, pero al pagar la cuenta se llevó una gran sorpresa.

Tras pasar un agradable momento degustando los mejores manjares que ofrecen en el restaurante Rosa Náutica, llegó la hora de irse, por lo que tenía que pagar lo consumido. Cuando el muchacho vio el monto, de inmediato sacó su billetera y notó que le faltaría efectivo para abonar.

Como se vio en el clip viralizado, el sujeto solo tenía 10 soles para costear la enorme suma de dinero. Ante esto, le dijo a su amigo que le tenía que prestar el monto porque, de lo contrario, se debía quedar lavando los platos.

Hasta el momento, el clip ha logrado cerca de medio millón de visualizaciones y los usuarios en TikTok no se hicieron esperar para dejar sus graciosos comentarios.

“Con la billetera supreme y 10 cocos, un crack mi bro”, “Eso de lavar platos, ¿es real? Lo he visto en películas, pero ¿es real?”, “Eso me pasó cuando fui al Hornero. Se me fue toda mi quincena”, exclamaron algunos usuarios.