¿Arroz con pato a 189 soles? Restaurante limeño ofrece este costoso platillo y usuarios se sorprenden

Sin duda, TikTok se ha posicionado como la plataforma más utilizada en los últimos años, pues allí puedes encontrar hacks, consejos y hasta recomendaciones de lugares y tiendas. En esta ocasión, un influencer ha llamado la atención de sus seguidores al mostrar su visita a un lujoso restaurante de Lima para probar un plato de arroz con pato que tiene un elevado precio. ¿Ya lo viste?

A través de su cuenta de TikTok @comiendosinpalta, el usuario llamado Andrés mostró su experiencia al entrar al restaurante Mayta, situado en el distrito de Miraflores. Este lugar se caracteriza por sus platillos gourmet, los cuales tienen un precio elevado comparados a otros lugares.

El muchacho probó el famoso arroz con pato que cuesta 189 soles. Este viene servido en una sartén, lo que, según el comensal, alcanza para dos personas. Además, tiene tres tipos de carnes.

Según resaltó Andrés, la preparación es bastante exquisita y tiene un buen sabor. Al mostrar la cuenta que pago por todo su consumo en dicho restaurante, miles de usuarios quedaron impresionados y mostraron diversas opiniones al respecto.

“Si voy mañana, ya no como hasta el 2024″, “Yo he ido a ese restaurante y es espectacular”, “Iría para una ocasión muy especial, pero no para almorzar un día cualquiera”, “Me parece demasiado caro, no pagaría ese precio”, fueron algunas respuestas.