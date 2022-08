Indigente roba plato de pollo frito a hombre que tomaba una foto a su comida en restaurante

A menudo, las personas suelen tomar fotos a los platos que piden en los restaurantes para publicarlos en sus redes sociales. Uno de ellos fue un joven que con cámara en mano pretendía captar el mejor ángulo de su apetitoso pollo broster, sin imaginar lo que sucedería a vista de todos. El video sacó más de una sonrisa en TikTok.

A través de un clip compartido en la cuenta @Emprehender, se mostró el preciso momento en que el cliente de un restaurante quería sacar la foto perfecta de su platillo. Para ello, se paró de la mesa y con su cámara intentaba tomar una excelente imagen, sin pensar que sería sorprendido por un indigente que pasaba por el lugar.

Como se vio, el muchacho estaba muy entretenido con su cámara y no notó que el hombre en situación de calle se acercaba para arrebatarle el plato que estaba servido en la mesa ubicada en el exterior del restaurante.

Sin ninguna preocupación, el transeúnte agarró el plato y se fue comiendo el apetitoso pollo con papas fritas. Como era de esperarse, el clip ya ha logrado más de 213.000 visualizaciones y miles de comentarios, entre los que destacaron la necesidad del sujeto para alimentarse.

“La comida está hecha para comer, no para tomar fotos”, “Por eso dicen que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita”, “Tenía hambre”, “Provecho. Él sí quería comer, no tomarle fotos”, “Gracias por ayudar a los hambrientos”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas de TikTok en la caja de comentarios.