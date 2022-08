Joven compra zapatillas a ambulante en La Parada y termina siendo víctima del ‘cambiazo’

¿También te pasó lo mismo? A diario, vemos en los noticieros cómo la delincuencia se ha apoderado de las calles limeñas. Incluso los malhechores buscan la manera de no ser descubiertos tras engañar a sus víctimas. Recientemente, un joven cayó en la trampa del famoso ‘cambiazo’ y se volvió viral en TikTok.

Aquel día, un transeúnte vio una singular escena protagonizada por un ambulante junto a su cliente en La Parada. Así, tomó la decisión de sacar su celular para grabarlo a escondidas desde su sitio y saber cómo terminaría la escena.

De pronto, se percató que el señor envolvió unas zapatillas con unas prendas de ropa y después las metió dentro de una bolsa negra. Fue entonces que el muchacho se distrajo por unos segundos al contar sus monedas.

Una mujer, que era su cómplice, hizo su aparición en ese momento para intercambiar el paquete con un rápido movimiento, sin que nadie se diera cuenta. Al final, no fueron atrapados, ya que el chico se fue del lugar de manera tranquila.

Por otro lado, las imágenes se divulgaron en las redes sociales y generaron miles de reacciones por parte de los usuarios, que se sintieron identificados con su caso. “A mí me vendieron un celular, subo al carro y era un jabón envuelto en papel aluminio”, “Alguna vez me la quisieron hacer, pero agarré el producto, le dije sin bolsa, se molestó”, fueron algunos comentarios.

Joven cuenta su verdad tras ser víctima del ‘cambiazo’

A través de su cuenta de TikTok, el protagonista de esta historia salió a hablar sobre lo que sucedió en dicha oportunidad. Él reveló que se encontraba buscando zapatillas de segunda o en perfectas condiciones para venderlas.

Sin embargo, se detuvo para escuchar a un ambulante que rondaba por la zona y le ofreció unos pares a buen precio. “Yo la observé (…) eran casi semi nuevas. En un estado de 10, un 9. Y me gustó el modelo”, indicó.

“Le ofrecí un precio y me dijo ‘no, quiero más’. Le dije que no tenía y lo que ofrecí fue 25 soles. Y, bueno, me aceptó, me dijo que ‘ya’”, agregó en su video. Además, se animó a responder del por qué envolvieron los calzados y si notó la acción de los hampones a sus espaldas.

“Cabe recalcar que también me ofreció un buzo, pero yo le dije que no tenía más dinero. Él, en ese momento, optó por decirme ‘ya ok, no te preocupes que te lo voy a regalar’ (…) Solamente me percaté de que alzó su pie a la bolsa de una señora, pero aún yo seguía contando mis monedas. Y bueno, la patada que le dio a la bolsa de la señora fue como la distracción para que me hicieran el ‘cambiazo’. Una vez que tengo la bolsa amarrada con supuestamente las zapatillas, el señor me comenta que nos han estado observando y que tenga cuidado porque acá hay choros”, acotó.

Peruano recibe 4 billetes de S/ 10 como vuelto de taxista sin percatarse de que uno era falso

Cuando un hombre recibió de vuelto S/ 40 no creyó que sería protagonista de una cómica historia. Resulta que uno de los billetes que le dieron tenía una singular frase que lo diferenciaba de los otros. Su descubrimiento se volvió viral en TikTok donde ha hecho reír a miles de usuarios.

¿Qué pasó? El señor no revisó correctamente su dinero al bajar de un taxi, solo cuando llegó a su casa pudo conocer la verdad de su situación. Él colocó todo lo que le habían devuelto en una mesa para contar su anécdota en las redes sociales.