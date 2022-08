Rana de leche: la especie que se ha vuelto viral por tener la boca azul

A menudo, los animales se convierten en los principales protagonistas de las redes sociales por su impactante mirada, nobleza o peculiares características físicas que dejan atónitos a los cibernautas, como sucedió con una rana.

La mayoría se preguntará, ¿qué de peculiar puede tener una rana, aparte de ser de color verde? Pues, la especie que mostraremos a continuación es toda una tendencia en redes, por su impactante color azul.

Así como lo lee. La ranita de esta historia tiene la boca y huesos de color azul. La denominada ‘ranita lechera’ pertenece al género Trachycephalus resinifictrix y vive en la selva de Brasil, Guyana, Surinam, Ecuador y Colombia.

Con sus solo nueve centímetros ha conquistado a los cibernautas, pues la peculiaridad en su boca, músculos y sus huesos ha atraído las miradas, hasta convertirla en viral.

Diego Santana, investigador de este tipo de ejemplares declaró al sitio O Globo que “Algunos anuros pueden tener diferente coloración en los huesos, como es el caso de la rana lechera. Pero no se sabe bien el motivo de que esto suceda, ni se conocen las posibles consecuencias que puede tener, es un misterio que intriga a la comunidad científica”.

Según el especialista, esta especie posee una sustancia tóxica que al ser devorado por algún depredador podría sufrir de urticaria. Sin embargo, este sistema de defensa no es letal para los humanos. No obstante, no es recomendable llevarlos a casa como mascotas.