Joven hace fiesta con temática de “qué querías ser de grande” y sorprenden con sus disfraces

¡Soñar no cuesta nada! No cabe duda que las personas piensan en una temática original para sus fiestas, con la intención de destacar y llamar la atención de miles en redes sociales. Esta vez, una joven no tuvo mejor idea que pedir a sus amigos que se disfracen de lo que imaginaron que querían ser de grandes cuando eran niños.

Por esta razón, cada uno posó frente a una cámara para enseñar el disfraz de la profesión que habían elegido. Desde un cura, una científica hasta una tarotista, se hicieron presentes en la celebración.

Incluso desfilaron para lucir los pequeños detalles que les pusieron a sus trajes y también algunos gestos característicos, lo cual iba a hacer que se diferencien del resto. Por otro lado, una muchacha bajo el nombre @cami.lecaross fue la encargada de divulgar las imágenes en Facebook y TikTok. En cuestión de horas, alcanzó más de 8 millones de reproducciones que lo volvieron tendencia.

Entretanto, una usuaria aprovechó para hacerle un comentario y preguntarle si sus compañeros en la actualidad se dedican a la profesión que algún día anhelaron en su infancia. Sin embargo, ella los dejó con intriga porque no dio una respuesta exacta. “Había hecho un video, pero ya no aparece, haré otro”, escribió.