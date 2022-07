Joven fanática de BTS celebra su quinceañero y tiene como chambelán a un Jimin de cartón

La fiebre del k-pop sigue traspasando fronteras y todo tipo de barreras. Así lo demostró un reciente video en el que una mujer mandó a hacer la réplica en cartón de Jimin, integrante del grupo musical BTS, y lo llevó a la fiesta de quinceaños de su hija para que se convierta en su chambelán. En cuestión de segundos, el clip de TikTok se robó las miradas de miles de usuarios.

La madre se acercó con el enorme cartón de Jimin de BTS y lo puso frente a su hija, quien estaba celebrando su quinceañero. Apenas se podía escuchar lo que le decía a su engreída, cuando le entregó la sorpresa. En ese momento, la chica de 15 años se tomó la cara demostrando que no podía creer lo que su mamá había hecho por ella.

De fondo se podía oír lo que decía la presentadora. “Desde Corea, se hace presente el chambelán !Chimy! Te amo, Chimy”, comentó. Finalmente, la niña le dio un abrazo a su madre y la fiesta continuó.

Este contenido multimedia fue compartido por el usuario de TikTok @giamely.a.r. El clip ha obtenido más de 3.681 me gusta y 332 comentarios.

“Muchas riéndose y la verdad es que yo también quiero ese regalo”, “Si no me llevan mi Nam-joon de cartón, no quiero nada”, “No me burlo porque fácilmente podría ser yo”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.