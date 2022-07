Joven celebra su cumpleaños sin saber la sorpresa que le preparó su enamorada

En TikTok se volvió viral un video protagonizado por un joven. El muchacho acaparó la mirada de miles de usuarios después de que celebrara su fiesta de cumpleaños sin saber la sorpresa que le había preparado su enamorada junto a su familia. ¿Quieres saber cuál fue el detalle? Aquí te lo contamos.

El chico prendió una vela volcán y la tomó con su mano derecha. Cuando las chispas estaban saliendo, este se mostraba sonriente. Repentinamente, se apagó y comenzó a salir un humo color morado, el cual indicaba que iba a tener una hija.

Al ver el color del vapor, el hombre se mostró incrédulo y se quedó quieto. Finalmente, uno de sus amigos se acercó para darle un abrazo.

Esta grabación fue compartida por la usuaria de TikTok @happy_girl_risitas. El clip ha obtenido más de 14.900 ‘me gustas’ y 246 comentarios.

“Él no quería ni niño ni niña, solo quería ser libre”, “Ja, ja. Creo que se asustó, no se puso feliz”, “A mí me parece que sí se puso muy feliz”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.