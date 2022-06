Mall admite el ingreso de mascotas en sus instalaciones y joven lleva a su alpaca bebé

La mayoría de centros comerciales, restaurantes y demás establecimientos restringían el ingreso de animales domésticos a sus instalaciones. Sin embargo, con el pasar de los años, esta prohibición ha ido cambiando para bien. Tal es el caso que, en la actualidad, miles de personas pueden ir a diversos lugares pet friendly con sus mascotas.

Así lo demostró la usuaria de TikTok Yessica (@yessi2799), quien pudo grabar desde su celular la singular escena que presenció mientras paseaba por las instalaciones del Jockey Plaza. Cuando se acercó a un grupo de personas, pudo notar que en medio de ellas se encontraba una pequeña alpaca.

El curioso animal, que había sido llevado al centro comercial de paseo, mostró tranquilidad mientras su dueña caminaba a su lado. “Como cuando te dicen que puedes traer a tu mascota”, fue la descripción del viral clip.

Para sorpresa de los presentes, el personal de seguridad no intervino a la cuidadora del camélido, ya que la mascota estaba en una zona pet friendly.

Las divertidas reacciones a la escena no faltaron y algunos cibernautas bromearon en los comentarios. “¿Qué raza es tu perrito?”, “¿Me estás diciendo que también puedo llevar a mi loro?”, “Razones por la cual no me mudo al extranjero”, “Mañana voy con mi tortuga”.

Aquí podrás reproducir el video que fue compartido en diferentes plataformas sociales.