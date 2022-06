Perrito se hace el cojo para conmover a transeúntes y conseguir un poco de comida

No cabe duda que los animales son capaces de sacar miles de sonrisas entre los usuarios de las redes sociales. En esta ocasión, un video protagonizado por un travieso perrito de la calle ha logrado volverse tendencia en varias plataformas virtuales, principalmente en TikTok, donde fue compartido un video que muestra su singular conducta para que le regalen comida.

Se trata de una escena grabada en Guatemala. En el clip, compartido en TikTok por Jonathan Gálvez (@jhoni22_), se puede apreciar cómo este perrito hace de las suyas en las calles y logra que las personas se ‘apiaden’ de él.

Resulta que este can estaba acostado sobre el suelo; no obstante, cuando vio que una pareja venía hacia su posición, fingió estar cojo e intento arrastrarse por el piso para dejar en evidencia su supuesto mal. Las personas que lo vieron no pudieron evitar conmoverse y le trajeron algo de comer.

Fue en ese instante que el can quedó al descubierto. El animalito recibió la comida y de inmediato se puso de pie para devorársela. Esto lo delató y así la pareja se pudo dar cuenta de la hábil mentira de este perrito.

El joven, que logró ver esta escena, no dudó en registrarla con su teléfono. En TikTok, estas imágenes ya cuentan con más de 500.000 ‘me gusta’, además de divertidos comentarios.

“El perrito está haciendo un experimento social”, “El firulais: ‘Es un milagro’”, “Ni La rosa de Guadalupe se atrevió a tanto”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.