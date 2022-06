Mujer se queda profundamente dormida en un bus y por poco se cae del asiento

Pasar varias horas sentada en un bus de transporte público, sumado a una ardua jornada laboral, ocasiona que muchas personas, rendidas por el cansancio, se queden dormidas camino hacia sus hogares, tal como sucedió con una mujer cuyo video no tardó en convertirse en viral en TikTok.

La protagonista de este clip es una dama que, aprovechando que pasaría varios minutos dentro del ómnibus que la llevaría a su vivienda en una ciudad de México, se quedó profundamente dormida.

Pese a que el cobrador de la unidad trataba de levantarla, la mujer hacía caso omiso a sus llamados. Lo que más impactó a los cibernautas fue que la dama que lucía un pantalón jean y un polo negro por poco llegó hasta el piso del carro producto del sueño.

El clip compartido en la cuenta @ jhonyhernandez11 ha logrado más de 3 000 000 de visualizaciones y miles de comentarios, entre los que destacaron que la mujer podría tener algún problema de salud y se habría desmayado.

“Qué tal si se le bajó el azúcar”, “No está dormida. Se desmayó”, “Una vez me desperté en un lugar desconocido. No había conductor y el bus estaba cerrado”, “Se llama narcolepsia; es muy peligroso para quien lo padece. Por ejemplo, no pueden manejar”, fueron algunos mensajes que dejaron los seguidores de TikTok en la publicación.

Afortunadamente, tras varios segundos en los que trataron de despertarla, la chica se levantó. El cobrador evitó que terminara en la plataforma del vehículo o con algún golpe en la cabeza.