DJ coloca “Mi bebito fiu fiu” en una discoteca y los asistentes la cantan a viva voz

El remix de Tito Silva Music basado en los chats íntimos entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi sigue generando sensación en millones de peruanos. Tal es el éxito de este pegajoso ritmo que un DJ decidió reproducir “Mi bebito fiu fiu” mientras tocaba en una discoteca. La reacción de los jóvenes y adultos presentes se viralizó de inmediato en TikTok.

A través de las redes sociales, el DJ VCENT (@djvcent) mostró la singular mezcla que hizo con el disc-jockey durante su presentación. La música electrónica que sonaba en todo el lugar cambió de un momento a otro y dio paso a la canción del momento: “Mi bebito fiu fiu”

Los asistentes no fueron ajenos al éxito de Tito Silva Music y cantaron a viva voz la letra completa. La emoción del público fue creciendo hasta llegar al coro: “Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu”, corearon en conjunto.

Las reacciones de los cibernautas en las redes no faltaron y varios elogiaron al DJ. “En Perú uno se aburre porque quiere nomás”, “Tengo que tonear con esa canción”, “Todo lo que me pierdo por no estar en Perú”, “Subiste de nivel”, fueron algunos comentarios.