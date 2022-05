Entender el español puede ser una tarea complicada para quienes tienen pocos conocimientos de esta lengua. En ese contexto, una joven quiso saber el nivel que sus amigos extranjeros tenían en este idioma. Tras curiosas interrogantes, la mujer compartió en TikTok las divertidas repuestas que logró obtener de cada uno.

“¿Te pintaste el pelo de negro?”, “¿Te gusta la música?”, “¿Quieres ir mañana al parque?”, les preguntó Tatiana (@tati.viafara) a sus amigos, quienes con dificultad contestaban. “Soy, no hablo español”, indicó uno de ellos cuando fue consultado por sus estudios.

Una de las primeras ‘víctimas’ que tuvo en su rápido experimento, fue una de sus amigas. “¿Por qué estás sola?”, le preguntó la hispanohablante; ella saludó en español y se animó a repetir lo que había escuchado. También había quienes respondían con risas nerviosas y curiosas muecas.

PUEDES VER: Joven olvida revisar su vuelto y resulta ser un billete con la cara de Juan Gabriel

Las respuestas que se robaron la atención de miles de usuarios fueron las relacionadas a comida. “¿Tiene macarrones?”, le dijo Tatiana a una chica que solo pudo decir “sí” en español y “yeah” repetidas veces. “¿Quieres comer?”, preguntó a otra de sus amigas y esta contestó que “mañana”.

Si bien se pudo comprobar que no todos entendían el español, uno de los jóvenes demostró que sí podía contestar lo básico. “¿Te gusta vivir en Noruega?”, comenzó Tatiana y el hombre le comentó entre balbuceos que estaba bien y no sabía hablar ese idioma.

Las reacciones de los usuarios en las redes no se hicieron esperar y algunos hasta dejaron divertidos comentarios. “Así nos escuchamos los que no sabemos hablar el inglés”, “No sé, pero estos videos me hacen sentir bien”, “Que sientan lo que uno siente cuando hablan su inglés”, bromearon.