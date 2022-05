Familia se espanta al descubrir que tres arañas trataban de esconderse en su auto

Una historia impresionante. En Australia, una familia se llevó una gran sorpresa cuando descubrió su vehículo infestado de arañas. A través de TikTok, ellos publicaron el clip donde mostraban cómo tuvieron que armarse de valor para retirarlas sin que hicieran daño a nadie.

En las imágenes compartidas por la cuenta @gawnedsgapyear se puede observar el preciso momento en que la familia encuentra dos arañas trepando las puertas de su auto. Ante la terrorífica escena, varios comenzaron a idear un plan para sacarlas.

Una de las mujeres que estaban en el campo decidió coger una rama para moverlas de su camioneta, pero solo lograba que los arácnidos intentaran esconderse en los asientos. Tras varios esfuerzos, la joven pudo removerlos y devolverlos a la naturaleza.

No obstante, aunque creyeron que se habían librado de estos animalitos, no fue así. Otra araña, que no vieron al inicio, logró entrar al automóvil y se mantuvo oculta hasta que fue descubierta por la familia. Nuevamente, la valiente dama se decidió a atraparla. Con ayuda de un recipiente, pudo engañar al arácnido para que caiga dentro del envase y así llevarlo nuevamente al bosque.

El video viral de TikTok cuenta con más de 10 millones de visualizaciones. “Australia, quizá te visite en mi próxima vida cuando no sea aracnofóbica”, “Esa mujer es muy valiente”, “Qué valiente, yo no vuelvo a entrar en el auto”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.