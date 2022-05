Adulto mayor acude a recoger a su esposa al aeropuerto y la espera con un ramo de flores

A través de las redes sociales se puede encontrar todo tipo de contenido, desde los más divertidos y ocurrentes hasta los hechos más emotivos. En esta ocasión, una romántica escena fue compartida en TikTok. Se trata de la emotiva bienvenida que un adulto mayor le dio a su esposa, quien llegaba de viaje después de mucho tiempo.

La escena muestra a un hombre de avanzada edad dentro del aeropuerto. Él llevaba un ramo de flores en la mano y parecía estar esperando a alguien. Estaba aguardando la llegada de su esposa.

Cuando la señora llegó escoltada por personal de seguridad en una silla de ruedas, su esposo corrió a darle la bienvenida. Ella se levantó y ambos se dieron un efusivo abrazo en medio de las personas que los miraban atentos.

Una joven que presenció esta escena no dudó en grabar a la pareja. “Si no llegamos así a viejitos, no quiero nada”, se lee en la descripción del clip que ya cuenta con más de 18.000 likes en TikTok.

Además, los comentarios no tardaron en aparecer. “Llorar por desconocidos es mi pasión”, “Que a todos nos llegue una persona así”, “Qué bello que a esa edad aún no se pierdan los detalles”, escribieron algunos cibernautas.