¿Te acuerdas de yaces, mundo, kiwi, matagente y otros juegos que practicabas cuando eras niño?

¿Recuerdas cuando eras niño y jugabas con tus amigos en el barrio? A menudo, deseabas que la hora no avanzara, ya que tu papá o mamá siempre salían a la mitad de la diversión y más aún cuando se definía qué grupo iba a ser el vencedor. ¿Te suena yaces, mundo, kiwi, san Miguel, matagente, entre otros pasatiempos que solías practicar de chico y que ahora han quedado en el olvido? En esta nota haremos una pequeña lista de los actividades infantiles que fueron un boom en la década de los 80 y 90, y que lamentablemente, ante la aparición de las nuevas tecnologías, han pasado a la historia.

Con mucha frecuencia se dice que ‘todo tiempo pasado fue mejor’. No se puede negar que los años pasan, las modas van cambiando y ahora todo lo que nos rodea son artefactos tecnológicos. Aunque nos han servido de mucho para un estilo de vida moderno y cómodo, también nos han separado de los dulces momentos que solíamos pasar con nuestros seres queridos. Iniciaremos este recuento con:

Yaces

Los yaces, también conocido con el nombre de matatena, eran uno de los juegos que se podían practicar por horas, ya que se tenía que pasar una serie de niveles para ser el triunfador. Solo se necesitaba contar con seis piezas plásticas de colores o de metal y una pelotita, que muchas veces las remojaban en combustible para que hinchara y rebotara más.

Mundo

Mundo o rayuela, como es denominado en otros países, constaba en dibujar con tiza y sobre el piso una serie de cuadrados. A estos les colocaban números que el jugador o jugadores tenían que saltar sin pisar alguna línea y recoger la cáscara de plátano que lanzaban intentando que cayera dentro del cuadrado y sin tocar las rayas extremas. Este pasatiempo demandaba gran concentración y, sobre todo, mucha estabilidad corporal.

Kiwi

Kiwi consistía en tumbar con una pelota las latas o las chapitas de metal que se colocaban en forma de pirámide. En el juego participaban dos equipos con la misma cantidad de jugadores. Uno de los grupos se encargaba de tumbar la pirámide y luego intentar armarlo, mientras que el conjunto rival buscaba eliminar a sus oponentes con la misma pelota.

San Miguel

Quién no ha jugado el inolvidable San Miguel. Este juego principalmente se realizaba con 12 a 15 personas y cada una tenía un rol que desempeñar. Estaba la mamá que salía de compras, el ladrón que entraba a la casa y los niños que se quedaban desamparados. Cuando los pequeños eran jalados por el malhechor, estos debían gritar “San Miguel, san Miguel” y con eso la madre regresaba a salvarlos.

Matagente

Matagente se convirtió en el juego más practicado por los chicos. Consistía en agrupar a varios niños dentro de un círculo, mientras dos personas fuera de él lanzaban la pelota para ‘matar gente’. Los pequeños que se encontraban dentro del círculo debían esquivar los balones, pero si uno de ellos la agarraba, podía salvar a un compañero ya eliminado.

Los 7 pecados

Este divertido juego consistía en llamar a cada niño por algún nombre, ya sea de países, frutas, animales, etc. Uno de los chicos tenía que lanzar una pelota lo más alto posible y decir el nombre de uno de ellos. Aquel, de manera rápida, debía correr hasta alcanzar el balón y tirarla al que estaba más cerca. El resto de los niños, al escuchar que no eran llamados, tenían que correr lo más lejos posible para que no les toque la bola.